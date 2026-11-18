포스코가 인공지능 전환(AX)과 녹색 전환(GX)을 축으로 철강산업 대전환 선도에 나선다.



포스코는 16∼18일 인천 송도컨벤시아에서 ‘2026 지속가능소재 포럼’을 개최한다고 17일 밝혔다. 2008년 ‘글로벌 EVI 포럼’으로 출발해 올해로 18년 차를 맞은 이번 행사에는 국내외 450개 주요 고객사 관계자 1000여명이 참석했다.



올해 포럼은 ‘AX·GX 대전환의 길, 지속가능소재가 선도하는 새로운 성장’을 주제로 열렸다. 포스코는 인공지능 데이터센터(AIDC) 등 미래 신산업 분야의 글로벌 파트너 및 국내외 고객사들과 협력 기반을 다졌다. 특히 조선·해양 분야의 지속가능 소재 협력과 탄소저감재 공급·공동개발(JDA) 등 미래 철강 생태계 조성을 위해 총 26건의 업무협약을 체결했다.



이희근 포스코 사장은 “보호무역주의와 지정학적 리스크, AI와 저탄소 전환이라는 전 산업적 구조 변화 속에서 이번 포럼이 변화와 도전을 넘어 함께 열어갈 미래와 성장의 기회를 모색하는 자리가 될 것”이라고 강조했다.



포럼에서는 31건의 강연도 이어졌다. 미래학자 조너선 브릴은 이날 ‘AX와 GX가 가져올 산업 변화와 새로운 경쟁 우위’를 주제로 기조강연에 나섰다. 구글 클라우드의 프라빈 라오 산업총괄, 유비테크 로보틱스의 친샤오쥔 해외사업 총괄은 특별강연을 맡아 AI가 재편하는 글로벌 산업 트렌드와 제조혁신을 소개했다.



이어 후판, 열연·선재, 스테인리스, 자동차소재, 냉연·도금 5개 판매실의 제품 특화 세션이 열려 주요 시장별 철강 수요 전망과 고객 공동개발 사례를 논의했다.



행사장 내 전시부스에서는 AX·GX 대응 전략 제품 46개와 함께 수소환원제철 기술인 하이렉스(HyREX), 탄소포집·저장·활용(CCUS) 등 핵심 탈탄소 기술이 공개됐다.



포스코는 장인화 포스코그룹이 회장이 강조한 ‘기술의 절대적 우위’를 바탕으로 산업·전략·에너지자원을 육성하는 ‘트리플 코어’ 전략 실행에 박차를 가할 방침이다.

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