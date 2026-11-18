LG 올레드TV, 유럽 소비자평가 1위

LG전자는 영국의 ‘위치’와 벨기에의 ‘테스트-아앙코프’ 등 유럽의 소비자매체가 최근 발표한 TV 평가에서 올레드 TV가 27개 부문 1위에 올랐다고 17일 밝혔다. 위치는 ‘LG 올레드 에보 C6’를 42형부터 65형까지 모든 크기에서 1위로 선정했고, 테스트-아앙코프는 ‘LG 올레드 에보 G6’(사진) 65형에 최고점을 주고 ‘테스트 최고’ 등급으로 선정했다. 네덜란드와 독일, 이탈리아, 스페인의 소비자매체도 LG 올레드 에보 G6을 65형 부문 최고 제품으로 꼽았다.

10대 건설사 정비사업 수주 50조 돌파

올해 국내 10대 건설사의 도시정비사업 수주액이 50조원을 돌파하며 지난해 연간 실적을 넘어섰다. 17일 건설업계에 따르면 시공능력평가 상위 10대 건설사의 올해 도시정비사업 누적 수주액은 지난 13일 기준 50조4000억원으로, 지난해 연간 수주액(48조6000억원)보다 1조8000억원 많았다. 현대건설이 13조3305억원으로 가장 많았고, 이어 △삼성물산 12조8449억원 △GS건설 5조5477억원 △대우건설 5조3422억원 △포스코이앤씨 4조9829억원 △롯데건설 4조110억원 △IPARK현대산업개발 2조7322억원 △DL이앤씨 1조2868억원 △SK에코플랜트 6114억원 순이었다.

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