‘빵! 빵!’ 사방에서 울려대는 경적 소리에 귀가 따가웠다. 굼벵이처럼 기어가는 차 안에서 택시기사는 한숨을 푹 내쉬었다. 급기야 창문을 내리고 경찰과 언쟁을 벌이기 시작했다. 타지의 외계어를 알아들을 순 없었지만, 잔뜩 찌푸린 미간과 격앙된 목소리만으로도 끝없이 늘어선 차량과 교통 통제에 불만을 쏟아내고 있음을 짐작할 수 있었다. 이곳으로 가자고 한 내가 괜스레 미안해졌다.



지난 9일 튀르키예 안탈리아에서 열린 제31차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP31)를 찾았다.



1년에 단 한 번 열리는 최대 기후총회에서 처음 마주한 것은 세계적 난제를 해결하기 위해 머리를 맞댄다는 벅찬 감동이 아닌, 수많은 인파와 지긋지긋한 교통난이었다. 행사장 입구를 300m 앞두고 차가 꼼짝도 하지 않자 결국 하차를 결정했다. 매연 냄새가 진동하는 도로 옆길을 걸으며 지인에게 메시지를 보냈다. “회의장 가면서 배출하는 탄소가 더 많을 것 같아요.”



문득 전날 타고 온 비행기가 머릿속을 스쳤다.



왕복 네 차례의 환승과 약 34시간의 비행, 공항 간 직선거리로 2만3310㎞를 이동했다. 영국 정부의 2026년 항공기 국제선(일반석) 이산화탄소 배출계수(㎞당 59.1g)를 단순 적용하면 나는 지난 일주일 사이 약 1.38t의 탄소를 토해냈다.

김은재 사회부 기자

그런데 나만 온 게 아니지 않나.



영국 기후전문매체 카본브리프에 따르면 1만5862명의 각국 대표단이 COP31 참석을 위해 국경을 넘었다. 모두 나와 비슷한 거리를 비행기로 왕복했다면 탄소 배출량은 약 2만1890t이다. 언론인과 옵서버, 추가 등록 인원까지 합치면 추산치는 6만8000t까지 불어난다.



배출한 만큼의 성과를 거둘 수 있을까. 냉정한 의문이 드는 건 어쩔 수 없다. 개막 일주일이 지나도록 눈에 띄는 합의나 성과가 없는 탓이다. 의장국이 야심차게 추진한 ‘안탈리아 AI 서약’은 참여국이 10개에 그치며 초라한 막을 올렸고, 네팔 대홍수 이후 처음 열린 총회임에도 손실과 피해 기금 논의는 지지부진하다.



“해마다 형식적으로 얼굴을 마주할 뿐 크게 달라지는 건 없다고 봐요.”



튀르키예에서 만난 한 취재원의 말이 뼈아프게 다가왔다. COP을 향한 시민들의 관심과 기대가 예전 같지 않다는 현실을 국제사회도 무겁게 받아들여야 할 듯하다. 남은 사흘, 7만t에 가까운 탄소가 헛되지 않았음을 증명할 성과가 나오길 간절히 기도해본다.

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