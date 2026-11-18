폐업 소상공인 10명 중 3명은 새로운 인수자를 찾거나 대출금 상환 부담 때문에 본래 계획보다 늦게 문을 닫은 것으로 나타났다.



중소기업중앙회는 17일 노란우산 폐업공제금을 지급받은 소상공인 1749명(일반폐업자 1116명, 재창업자 633명)을 대상으로 실시한 ‘2026 폐업 소상공인 경영실태조사’ 결과를 발표했다.



조사결과 폐업을 결심한 뒤 사업자등록을 말소하기까지 걸린 기간은 평균 16.7개월이었다. 응답자의 28.5%는 당초 계획보다 폐업이 늦어졌다고 답했다.



지연 이유는 새로운 인수자 탐색(34.9%), 대출금 상환 부담(21.7%), 폐업 이후 대안 부재(20.8%) 순이었다. 폐업 지연에 따른 추가 비용은 평균 1524만원, 다른 경제활동을 하지 못해 발생한 기회비용은 평균 905만원으로 추정됐다. 폐업 결심 당시 평균 부채는 8192만원이었다.



일반폐업자의 폐업 이유는 ‘수익성 악화·매출 부진’이 76.1%로 가장 많았다. 이어 건강 및 노령에 따른 은퇴(7.5%), 적성·가족 등 개인 사정(6.1%) 순이었다. 수익성 악화·매출 부진의 원인으로는 내수 부진에 따른 고객 감소(28.4%)가 가장 많이 꼽혔다.



특히 폐업 소상공인 다수가 정부의 폐업 지원제도를 활용하지 못한 것으로 파악됐다. 일반폐업자 중 정부의 폐업 지원제도를 활용했다는 응답은 26.9%에 그쳤다. 나머지 73.1%는 지원제도를 이용하지 않았다. 미활용 이유로는 ‘정부 지원 내용을 알지 못해서’(53.7%), ‘신청 방법이나 요건이 까다로워서’(19.5%)라는 응답이 많았다.

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