버스를 기다리던 어느 아침이었다. 바람이 불 때마다 손바닥만큼 커다란 낙엽이 바닥으로 뚝뚝 떨어졌다. 나는 배차 간격이 긴 버스를 놓친 직후라 오히려 느긋해진 마음으로 낙엽의 궤적을 좇고 있었다. 제자리를 맴돌던 낙엽은 어느 순간 날듯이 떠올라 길 건너로 옮겨갔다. 그러나 대부분의 경우 차바퀴에 눌려 납작해진 채 도로 밖으로 밀려났다. 호젓한 숲길에서야 본연의 색으로 말라갈 수 있었겠지만 기름때투성이인 도로에서 그건 요원한 꿈인 듯했다. 보도블록 아래로 모여든 낙엽 색이 하나같이 누르죽죽했다.



나는 괜스레 정류장을 오가며 이것저것을 살폈다. 노선도를 들여다보고 버스 옆구리에 적힌 행선지를 하나하나 확인했다. 무료하기도 했지만 내가 사는 지역에선 흔히 볼 수 없는 번호와 지명들이 가득했기 때문이다. 80A와 80B는 뭐가 다르지. 나는 숨은그림찾기 하듯 노선도에서 두 버스가 어긋나는 지점을 찾았다. 버스가 복잡하게 밀려드는 곳을 향해 커다란 백팩을 멘 노인 한 분이 다가갔다. 노인은 80C 버스 계단을 한 칸 오르더니 버스기사에게 물었다. “이거 반월공원 가요?” C도 있었구나 새삼 놀라는 사이 기사가 고개를 저었다. 노인이 계단을 도로 내려오는 동안 기사가 뭔가를 설명했다. 팔을 쭉 뻗어 어디를 가리키기도 했는데 노인은 미처 보지 못한 채 버스에서 내렸다.

노인은 정류장에 서는 버스들에 차례로 올라 앞서와 똑같이 물었다. 대부분의 버스기사가 노인이 타야 할 버스 번호를 일러주는 듯했다. 그러나 노인은 아무것도 살피는 법 없이 앞에 서는 모든 버스에 올랐다. 내게 익숙한 지역이라면 뭐라도 설명할 텐데 나는 아직 80번 버스 A, B, C 노선의 무엇이 다른지조차 파악하지 못한 채였다. 아침 시간이라서인지 사람들은 빠르게 각자의 방향으로 흩어졌다. 파란색과 노란색, 빨간색 버스가 어지럽게 밀려드는 속에서 노인은 버스에 오르고 내리기를 반복했다.



이윽고 고개를 끄덕인 버스기사의 차에 노인이 오른 뒤에야 나는 안도했다. 동시에 아직 많은 것이 어렵다는 생각이 들었다. 길을 헤매는 사람들은 대부분 노인이거나 스마트폰 사용에 익숙지 않은 사람들이니 말이다. 어린 시절부터 스마트폰을 사용해 왔던 젊은 세대는 길을 잃는 일이 드물다. 손쉽게 교통편을 검색하고 내비게이션으로 방향을 찾고 로드뷰로 미리보기가 가능하니 오히려 길을 헤매기가 쉽지 않을 정도다. 불과 십수년 전만 해도 사람들에게 물어물어 길을 찾던 시절이 있었는데, 앞으로 무엇이 얼마나 바뀌게 될지 가늠조차 할 수 없었다. 나는 무엇이 가능한 미래에서 살게 될까. 모두에게 가능하지만 내게만 불가능한 것도 얼마든지 있을 것이다. 나는 어디에 한 발을 걸친 채 묻고 또 묻는 노인이 될까. 급변하는 사회 속에서 이리저리 치여 어디까지 밀려나게 될까.



그런 생각을 하는 찰나 내가 타야 할 버스가 도착했다. 길찾기 애플리케이션의 안내대로라면 나는 열세개의 정류장을 지나쳐 정확히 이십일분 후 목적지에 도착할 예정이었다. 어려울 것 하나 없는 이동이었다. 적어도 아직은 말이다.



안보윤 소설가

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