제주의 핵심 관광 정책인 ‘외국인 무사증(무비자) 입국 특례’를 전면 폐지하는 관련 법 개정안이 국회에 발의되자 제주도와 관광 업계가 반발하고 있다.



17일 제주도 등에 따르면 지난 13일 국민의힘 송언석 의원이 이 같은 내용을 담은 ‘제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법(제주특별법)’ 일부 개정안을 대표 발의했다.



외국인 관광객 유치를 위해 2002년 이 법에 근거해 도입된 무사증 제도는 사증 불허국을 제외한 모든 국가의 국민이 30일간 비자 없이 제주도를 방문할 수 있게 허용해 왔다.



이번 개정안은 197조부터 203조까지 특별법 제5편 1장에 규정된 무사증 전반에 대한 특례 삭제를 골자로 하고 있다. 197조는 관광·통과 등 목적으로 도에 체류하려는 외국인이 공항이나 항만으로 입국할 때 사증 없이 입국할 수 있게 하는 핵심 근거다.



송 의원은 “무사증 입국 특례를 폐지하고 입국 심사와 체류 관리를 강화해 도민과 관광객 모두가 안심하고 머물 수 있는 쾌적한 제주를 만들어야 한다”고 주장한다. 송 의원은 무사증 특례로 입국한 미등록 외국인이 2023년 1만826명에서 올해 8월 기준 1만1945명으로 매해 증가하고 있다고 지적했다. 이 중 중국인이 1만134명으로 84.8%를 차지한다며 특정 국가 중심의 체류 문제를 짚었다. 또 제주 경찰이 검거한 외국인 범죄 피의자 역시 2024년 610명에서 2025년 767명으로 늘었다고 덧붙였다.



이에 대해 제주도와 관광업계는 당혹감을 감추지 못하고 있다. 무사증 제도가 폐지되면 항공·크루즈·면세·숙박 등 관광산업 전반에 치명적인 타격이 불가피하기 때문이다. 그동안 국가 간 상호주의와 국제자유도시 조성을 전제로 유지해 온 특례를 일방적으로 폐지할 경우, 주요 방한 국가와의 외교적 마찰로 번질 가능성도 제기된다.



위성곤 제주지사는 “무사증은 지역 경제 활성화에 핵심적인 역할을 해 왔다”며 “해당 법안은 철회돼야 한다”는 뜻을 피력했다. 제주도관광협회는 “내국인 관광 수요 위축으로 업계 어려움이 지속되는 상황에서 무사증 폐지로 외국인 유입마저 줄면 지역 경제에 상당한 타격이 우려된다”며 “신규 직항 노선 개설 추진과 정부의 관광 활성화 정책에도 배치되는 만큼 제도를 보완해 발전시켜 나가야 한다”고 밝혔다. 더불어민주당 제주도당도 “제주 관광산업과 국제자유도시 근간을 흔드는 시도”라며 법안 철회를 촉구했다.

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