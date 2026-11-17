수십억원의 예산을 들여 구축한 전남관광플랫폼 ‘JN투어’(현 JG투어)의 민간 위탁 운영사 선정 과정에서 특혜 의혹이 제기된 데 이어 가입 회원들의 개인정보 관리 적정성 논란까지 불거졌다. 차기 운영사 공모를 앞두고 기존 과업 지시서에 명시됐던 ‘도내 사무소 설치’ 조건이 돌연 삭제된 데다 신규 운영사로 운영권을 넘기는 과정에서 회원 약 8만명 규모의 개인정보가 이전된 경위와 법적 근거를 둘러싸고 의문이 제기되면서다.



17일 세계일보 취재를 종합하면 전남광주통합특별시 출범 직전까지 옛 전남도는 관광객 할인 서비스와 지역 음식점·관광지 연계, 콜센터 운영 등을 위해 매년 9억~10억원의 도비를 투입해 JN투어를 민간 위탁 방식으로 운영해 왔다. 총 38억원의 예산이 투입된 이 관광 앱(애플리케이션)은 특정 상품 1+1 및 최대 30% 할인 혜택 등을 내세워 가입 회원 수만 8만명에 육박한다.



논란은 2025년 12월 진행된 2026년도 차기 위탁 운영사 선정 과정에서 시작됐다. 2023년부터 2025년까지 진행된 기존 운영사 공모에는 ‘도와 수시 협의를 위해 선정 후 전남도 내에 위탁 운영 사무실을 운영해야 함’이라는 필수 조건이 명시돼 있었다.

그러나 2026년도 공모 제안 요청서에선 이 조건이 감쪽같이 사라졌다. 이후 최종 운영사는 서울 서초구에 본사를 둔 A 업체가 선정됐다.



지역 관광 업체와 숙박·체험 상품 공급 업체들이 밀접하게 연계된 플랫폼 사업의 특성을 고려할 때, 도내 사무소 설치 조건을 변경한 경위와 의사 결정 과정에 대한 설명이 필요하다는 지적이 나온다. 관련 업계에서는 “운영 사무소를 두는 조건이 계속 과업 내용에 포함돼 있었는데 차기 공고에서는 해당 내용이 빠졌다”며 “기존과 다른 방식으로 운영할 수 있도록 조건을 변경한 명확한 이유를 밝혀야 한다”고 목소리를 높였다.



운영사가 바뀌고 관광플랫폼의 운영 체계가 개편되는 과정에서 가입 회원의 개인정보가 이전된 경위도 핵심 쟁점이다. 기존 회원 약 8만명의 정보가 신규 운영사가 사용하는 시스템으로 이전된 것으로 파악됐지만, 이 과정에서 개인정보 처리의 법적 근거와 회원 고지 절차가 이뤄졌는지를 두고 의문이 제기되고 있다.



정부 및 지자체 정보시스템 운영 규칙에 따르면 시스템의 내구연한(통상 7년)이 지나지 않았고 내부 결정이나 정상적인 행정 절차를 거치지 않은 경우, 임의로 타 주체에 넘겨서는 안 되며 규정에 따른 폐기 절차를 밟아야 한다.



하지만 이번 이관 과정에서는 이러한 폐기 절차나 사전 심의 과정이 생략된 채 위탁 운영사가 보유한 프로그램으로 곧바로 이관된 것으로 알려졌다. 특히 개인정보 보호법 및 관련 지침이 대폭 강화된 현시점에서 정보 주체인 회원들로부터 적법한 동의 절차를 거치지 않은 채 개인정보가 민간 위탁 운영사로 넘어간 것은 명백한 절차적 위법 소지를 안고 있다는 지적이다.



이에 대해 전남광주시 관계자는 “시스템을 더 잘 관리할 수 있는 업체를 선정하기 위한 취지였다”며 “기존 회원 정보도 운영 업체 소유가 아닌 전남도 보유 정보로 플랫폼이 변경된 사실도 회원들에게 문자로 안내한 것으로 기억한다”고 해명했다. 다만 별도의 동의서 징구 여부와 문자 발송 내역은 추가 확인이 필요하다고 덧붙였다.

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