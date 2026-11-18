울산을 대표하는 명소 중 하나인 입화산 자연휴양림이 캠핑과 숙박을 함께 즐길 수 있는 휴양지로 탈바꿈한다. 기존 야영장과 카라반에 실내 숙박 시설이 더해져 계절과 날씨에 관계없이 머물며 쉴 수 있는 공간을 갖추게 되면서다.



울산 중구는 최근 입화산 자연휴양림에서 산림휴양관(사진) 개관식을 열고 본격적인 운영 준비에 들어갔다고 17일 밝혔다.



새로 들어선 산림휴양관은 사업비 55억원을 들여 3825㎡ 부지에 지상 3층, 연면적 899㎡ 규모로 지어졌다. 1층에 카페와 사무실이, 2층에는 4인실 객실 3개와 다목적실이 마련됐다. 3층엔 6인실 객실 3개와 야외 테라스가 들어섰다. 모두 6개 객실에서 최대 30명이 동시에 묵을 수 있다. 2층 4인실 중 1개는 장애인도 편리하게 이용할 수 있도록 꾸몄다.



산림휴양관 개관에 맞춰 자연휴양림 이름도 ‘별난숲’으로 바꿨다. 중구는 ‘별빛과 사람이 함께하는 특별한 숲’이라는 의미를 담아 새 이름을 정했다.



산림휴양관은 다음 달 9일까지 시범 운영을 거쳐 10일부터 정식 운영에 들어간다. 다음 달 2일부터 ‘입화산 자연휴양림 및 야영장 예약시스템’을 통해 이용 신청을 하면 된다.

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