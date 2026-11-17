고려아연이 미국 태양광 폐패널 재활용 전문기업 솔라사이클과 손잡고 합작법인을 설립한다. 솔라사이클은 마이크로소프트(MS)를 비롯한 글로벌 주요 투자사들이 주목한 기업이다. 이번 합작법인 설립을 통해, 미국 현지 태양광 폐패널 수거 네트워크와 고려아연의 제·정련 기술을 결합해 원료 수거부터 전처리, 유가금속 회수, 제·정련까지 이어지는 자원순환 밸류체인을 구축하고 중장기 성장이 예상되는 미국 태양광 폐패널 재활용 시장에서 경쟁력을 강화한다는 구상이다.

고려아연은 17일 솔라사이클과 합작법인 ‘주피터(Jupiter)’를 설립하는 계약을 체결했다고 밝혔다. 이번 합작법인 설립은 고려아연의 미국 자원순환 사업 자회사인 페달포인트가 보유한 에브테라 지분과 솔라사이클의 사업 부문을 결합하는 방식으로 추진된다.

고려아연 회사 로비 모습. 연합뉴스

페달포인트는 에브테라 지분을, 솔라사이클은 별도 법인을 설립한 뒤 해당 법인의 지분을 주피터에 현물출자한다. 거래가 완료되면 고려아연 측이 주피터 의결권의 70%, 솔라사이클 측이 30%에 해당하는 영향력을 행사하는 구조다. 이번 합작법인 설립의 목적은 솔라사이클이 구축한 미국 내 태양광 폐패널 수거 네트워크와 고려아연의 제련·재활용 기술을 결합해 자원순환 사업 밸류체인을 완성하고, 사업 전반의 경쟁력을 높이는 데 있다.

솔라사이클은 미국 태양광 폐패널 재활용 시장에서 수거 및 원료 확보 네트워크를 구축해 온 기업이다. 특히 세계 최대 빅테크 기업 중 하나인 마이크로소프트가 전략적 투자자로 참여한 기업이라는 점에서 주목받은 바 있다. 마이크로소프트는 2024년 10월 솔라사이클에 대한 전략적 투자 사실을 발표했다. 당시 마이크로소프트는 재생에너지 설비의 대규모 보급과 원자재 순환 공급망 구축의 중요성을 강조하며 솔라사이클의 사업모델을 긍정적으로 평가했다.

미국에서 90년 넘는 역사를 가진 환경·화학 기업집단인 헤리티지그룹도 기업형 벤처캐피탈인 HG벤처스를 통해 2023년 솔라사이클에 투자했다. HG벤처스는 당시 솔라사이클이 약 3000만달러 규모의 자금을 조달할 때, 글로벌 탈탄소 전문 자산운용사인 피프스월(Fifth Wall)과 함께 투자자 모집을 주도하기도 했다.

고려아연은 솔라사이클의 수거 네트워크를 활용해 미국 현지에서 재활용 원료를 안정적으로 확보하는 한편, 기존 제련·정련 공정과 연계해 은과 구리 등 고부가가치 유가금속의 회수를 확대할 계획이다. 특히 태양광 폐패널은 유리와 알루미늄, 실리콘 등 다양한 소재가 결합한 복합 구조로, 유가금속을 경제적으로 회수하기 위해서는 효율적인 전처리와 제련 공정이 필요하다. 고려아연은 그동안 축적한 비철금속 제련·정련 기술과 복합 원료 처리 역량을 바탕으로 폐패널 재활용 공정의 효율성을 높이고 원가 경쟁력을 강화한다는 방침이다.

태양광 폐패널 재활용 시장의 중장기 성장 가능성도 주목된다. 미국을 비롯한 글로벌 태양광 발전설비의 보급이 확대된 가운데, 과거 설치된 설비의 사용 연한이 차례대로 도래하면서 폐패널 발생량이 지속적으로 증가할 것으로 예상되기 때문이다. 고려아연은 이번 합작법인을 통해 미국 내 재활용 원료 확보 기반을 강화하는 동시에, 폐패널에서 회수한 유가금속을 다시 산업용 원료로 공급하는 자원순환 사업 모델을 확대할 계획이다.

고려아연 관계자는 “이번 합작법인 설립을 통해 미국에서 재훨용 원료인 태양광 폐패널을 안정적으로 확보할 수 있는 기반을 마련하고, 고려아연이 축적해 온 세계적인 제련·정련 기술과 자원순환 사업 역량을 결합할 수 있게 됐다”며 “앞으로 은과 구리 등 유가금속의 회수 경쟁력을 높이는 동시에 미국 현지 자원순환 밸류체인을 지속적으로 확대해 미래 성장동력을 확보해 나갈 것”이라고 말했다.

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