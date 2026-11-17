2007년 이창동 감독의 영화 ‘밀양’을 본 오정미 작가는 “분석할 수 없을 만큼” 큰 충격을 받았다. “정신 똑바로 차리고 살아야겠다”는 생각이 끝도 없이 밀려왔다. 인생이 뜻대로 풀리지 않아 화가 나고 우울하던 때였다. 영화 속 신애(전도연)는 인과를 초월한 재난 같은 고통을 겪는다. 자신보다 훨씬 큰 고통을 겪는 신애를 보며 그는 자신의 고통이 씻겨 내려가는 듯한 경험을 했다. “살아가는 게 이렇게 무서운 거고, 그런 무서운 삶을 영화만이 이런 방식으로 이야기할 수 있구나.” ‘밀양’은 그에게 영화가 할 수 있는 일과 서사의 본질을 일깨웠다.

오정미 작가는 “앞으로 몇 년은 장편영화 입봉을 위해 매진할 계획”이라고 말했다. 넷플릭스 제공

지난 12일 서울 종로구 넷플릭스에서 만난 오 작가는 ‘밀양’을 본 후 이창동 감독을 두고 “서사 창작자로 이런 경지가 있구나” 감탄했다고 말했다. 20대 오정미는 블라디미르 나보코프(1899∼1977) 연구로 노문학 석사 학위를 받았다. 러시아 문학을 번역하고, 방송 단막극을 집필했으며, 연극 경력도 쌓았다. 그리고 2010년 한국예술종합학교 전문사 과정에 진학해 이 감독을 스승으로 만났다.



이후 두 사람은 영화 ‘버닝’(2018), 단편 ‘심장소리’(2022), 지난 6일 넷플릭스에 공개된 ‘가능한 사랑’의 각본을 함께 썼다. ‘가능한 사랑’은 이 감독이 영화로 만들어야 할 이유를 찾지 못해 한동안 멈춰 있던 프로젝트를 오 작가가 소생시킨 경우다. 두 사람은 일상적으로 영화와 일상 이야기를 나눈다. 40대에 베네치아영화제에서 수상(‘오아시스’)하고 장관까지 지낸 이창동에게 오정미는 기꺼이 “노(NO)”라고 말하며 다른 의견을 내놓는 드문 동료다.



이 감독의 후기 작품에는 창작하는 주체가 줄곧 등장한다. ‘시’(2010)의 미자(윤정희), ‘버닝’의 종수(유아인), ‘가능한 사랑’의 예지(조여정)다. 서사 창작자인 자신을 작품 안으로 투영하고, 창작 자체를 작품의 소재이자 질문으로 삼는 방향이다. 러시아 혁명기 서사 실험을 주도한 작가들을 공부해온 오 작가의 관심사도 이 감독의 작업과 맞닿아 있다. 문학에서 출발한 두 사람의 탐구가 영화에서 만난 셈이다.



두 사람의 공동작업 방식은 이렇다. 이 이야기를 지금 꼭 해야 하는지, 정말로 하고 싶은 이야기인지, 미래의 관객에게도 의미가 있을지를 두고 오랫동안 대화한다. 오 작가는 “시나리오를 먼저 써버리면 그럴듯한 포맷이 생겨서 자기 자신을 속이기 쉽다”며 “이야기를 나누면서 이것이 영화가 될 수 있을지 느끼는 것”이라고 설명했다. “대본을 쓰기 시작할 때쯤이면 이미 수없이 대화를 주고받으며 이야기가 정리돼 있고, 어떤 장면은 구체적인 대사나 카메라 앵글까지 결정돼 있다”고 말했다.

오정미 인터뷰집 ‘내 모든 것’(무제).

‘가능한 사랑’이 파고든 문제 중 하나는 타인의 삶을 이야기로 만드는 일의 윤리다. 극 중 다큐멘터리 감독 예지(조여정)는 해고 노동자 부부 호석(설경구)과 미옥(전도연)의 삶을 카메라에 담는다. 그러나 예지의 카메라가 미옥을 온전히 설명하진 못한다. 미옥은 해변에서 상우(조인성)와의 관계를 둘러싼 중대한 선택을 하고, 그 비밀을 간직한 채 호석과 함께 꾸민 집의 평상으로 돌아간다. 오 작가는 “관객은 해고 노동자 부부를 바라볼 때 예지의 카메라라는 기존에 알던 시선이 아니라, 미옥의 이해할 수 없는 행동을 통해 가장 미옥에 가까워지는 것 아닐까”라고 말했다.



타인의 이야기를 듣고 서사화하는 일은 오정미의 작업에서 핵심축이다. 지난해 펴낸 책 ‘내 모든 것’(무제)에는 평범한 사람들을 만나 삶과 영화에 관해 나눈 인터뷰 13편을 담았다. 미국 유학 중 성폭력을 겪고 성매매에 나선 이, 자살 충동에 시달리는 크로키 누드모델 등을 만나 나눈 대화가 담겼다. 그러한 타인의 고통을 듣고 나면 “얻어터진 듯한” 기진맥진함에 한동안 아무것도 쓰지 못할 때도 있다. 그럼에도 “나를 믿고 이야기를 들려준 사람들에 대한 사명감”이 결과물을 완성하는 동력이 된다고 그는 설명했다.



이제 오정미는 첫 장편영화 연출을 준비하고 있다. 영화를 구상하는 동안에도 ‘내 모든 것’의 인터뷰이들을 만났을 때처럼 강렬한 순간들이 찾아왔다. 그런 순간들을 떠올리며 그는 “이야기가 올 때는 내가 쓰는 게 아니라, 그 이야기가 세상에 나가야 하기 때문에 내게 오는 것 같다”고 말했다.



‘밀양’에서 발견한 서사의 힘은 지금도 그가 창작을 이어가는 이유다. “진짜로 나를 위로해줄 수 있는 건 종교도 철학도 아니고 누군가의 이야기인 것 같아요. 구원이라는 게 있는지 없는지도 모르겠고, 다 같이 아프구나. 그렇다면 당신은 어떻게 할 거야, 라고 묻는 이야기요.”

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