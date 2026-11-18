□ 수사 단어 ·눈치/코치[순우리말] : '눈'의 기색을 살피는 '치(태도)'라는 뜻. '코치'는 눈치라는 말에 운율을 맞추기 위해 코를 붙인 재미있는 말장난의 단서. ·염치(廉恥)[청렴할 염, 부끄러워할 치] : 체면을 차릴 줄 알며, 부끄러움을 아는 마음. ·파렴치(破廉恥)[깨뜨릴 파] : 염치를 깨뜨렸다는 뜻으로, 잘못을 저지르고도 전혀 부끄러워하지 않는 뻔뻔함. ·파괴(破壞) : 단단한 것을 때려 부수어(破) 무너뜨림. (환경 파괴) ·몰염치(沒廉恥)[없을 몰] : 염치가 물에 빠져 완전히 가라앉아 없어졌다는 뜻으로, 양심이 아예 없는 상태. ·몰락(沒落) : 세력이나 살림이 물에 가라앉듯(沒) 완전히 망함.

□ 수사 보고서

탐정 여러분, 우리가 평소 눈치 없는 친구를 놀릴 때 쓰는 "눈치코치도 없다"라는 말은 순우리말입니다. '눈의 기색을 살피는 태도(치)'라는 뜻에, '코'를 붙여 만든 말장난이죠.

하지만 도덕적으로 용서할 수 없는 빌런들에게는 한자어 '부끄러워할 치(恥)'를 사용합니다.

그 앞에 ‘청렴할 염(廉)’자가 붙어 '염치(廉恥)'가 되면서 '부끄러움을 아는 마음‘의 뜻을 가집니다.

여기에 '깨뜨릴 파(破)'자가 붙은 '파렴치(破廉恥)'는 양심의 항아리를 스스로 와장창 깨부수고 남에게 피해를 주는 뻔뻔한 악당을 뜻하죠. 또 물속에 잠겨 사라진다는 뜻의 '없을 몰(沒)'자를 붙여서 '몰염치(沒廉恥)'가 되면, 마음속에 부끄러움이 녹아 없어진 뻔뻔함의 끝판왕이 됩니다.

눈치·코치가 없으면 답답할 뿐이지만, 염치를 깨뜨린 파렴치(破)와 염치가 아예 없는 몰염치(沒)는 비도덕적 범죄인 것입니다.

□ 수사 확인

1. 다음 중 '눈치'와 '염치'의 뜻이 올바르게 설명된 문장은 무엇일까요?

① 눈치와 코치는 한자어이며, 코가 가렵거나 눈물이 날 때 쓰는 의학 단어이다.

② 파렴치(破廉恥)의 '파'는 깨뜨린다는 뜻으로, 양심을 깨부수고 뻔뻔하게 행동하는 나쁜 빌런을 뜻한다.

③ 몰염치(沒廉恥)의 '몰'은 몰래 행동한다는 뜻으로, 부끄러운 짓을 비밀스럽게 행함을 말한다.

④ 도덕적으로 올바르고 부끄러움을 아는 어린이를 가리켜 '파렴치한 어린이'라고 부른다.

2. 다음은 어린이 자치 법정의 수사 기록 중 일부입니다. 빈칸에 알맞은 단어를 <보기>에서 찾아 써넣으세요.

<보기> : 눈치, 염치, 파렴치, 몰염치

“오늘 재판소에 선 피고인은 친구의 소중한 일기장을 몰래 훔쳐보고도 미안하다는 말 한마디 하지 않았습니다. 주변 분위기를 살피는 ( ① )도 전혀 없었을 뿐만 아니라, 사람으로서 체면을 차리고 부끄러워할 줄 아는 기본 마음인 ( ② )마저 완전히 잃어버린 태도였습니다. 양심을 깨부순 피고인의 ( ③ )한 행동은 우리 반의 평화를 해쳤습니다. 이처럼 양심이 사라진 듯한 ( ④ )한 태도를 반성하지 않는다면 엄한 처벌을 받게 될 것입니다.”

□ 수사 단서

눈치·코치는 순우리말 감각이고, 염치 시리즈는 ’청렴할 염(廉)‘과 ’부끄러워할 치(恥)‘를 쓰는 한자어 양심입니다!

유도 질문: "새치기를 해놓고도 '내가 먼저 왔는데 왜 난리야!'라며 큰소리를 치는 사람이 있어. 이 사람을 고발하는 단어는 무엇일까요?“

[정답]

1번: ②

2번: ① 눈치 ② 염치(廉恥) ③ 파렴치 ④ 몰염치

「한자어 탐정단」 시리즈 제공 : 세계일보·캐리에듀 문해력 연구소

매주 월, 수 연재

※본문의 「한자어 탐정단」은 캐리에듀 러닝센터에서 다운로드 가능합니다. (PDF)

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