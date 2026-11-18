“어머, 너 천재인가 봐.” 10살 무렵, 발레리나 김지영은 어머니를 조르고 졸라 처음 발레학원에 간 날 이런 말을 들었다. 잘 먹지 않아 영양실조에 걸릴 정도로 몸이 약하고 툭하면 아픈 아이였다. 뒤에서 동작을 따라 했을 뿐인데, 천재라는 칭찬을 들은 건 처음이었다. 마냥 좋았다. 그에게 선생님은 다리를 모아보라고 했다. “큰일 났다, 다리 사이에 기차가 지나가겠다.” 그리곤 한마디 덧붙였다. “괜찮아, 발레 하면 고칠 수 있어.” 수십년간 한국 발레의 르네상스를 이끈 스타무용수 김지영의 발레 인생은 이렇게 시작됐다. 그가 내년이면 프로 데뷔 30주년을 맞는다. 1997년 국립발레단에 최연소로 입단한 그는 2019년 ‘지젤’을 끝으로 발레단을 나왔다. 이후 경희대 무용학부로 소속을 옮겼지만 지금도 교단과 무대를 오가며 관객과 만나고 있다. 외부로 나오니 춤에 대한 생각은 더 깊어지고 넓어졌다.



최근 경희대 연구실에서 만난 그는 “(발레단) 바깥에서 춤추면서 내가 정말 춤을 사랑하는구나 느꼈다”고 했다.



“밖에 나와서 보니 ‘춤이 나를 살려줬고, 살게 해줬고, 춤을 추면서 내가 살아갈 힘을 얻는구나’ 하고 많이 깨달았어요. 어릴 때부터 몸도 약하고 할 줄 아는 게 없는 애였는데 발레를 하면서 제 삶을 꽃피울 수 있었던 것 같아요. 발레가 아니었다면 내가 뭐로써 내 삶을 꽃피웠을까, 발레가 없었다면 너무 우울한 아이가 됐을 거예요.”

내년이면 프로 데뷔 30년을 맞는 발레리나 김지영은 “(발레단) 밖에 나와서 보니 ‘춤이 나를 살려줬고, 살게 해줬고, 춤을 추면서 내가 살아갈 힘을 얻는구나’ 하고 많이 깨달았다”고 말했다. 이재문 기자

발레가 그저 좋았던 초등학생, 자신만만했던 20대, 완벽에 대한 강박으로 무대 공포증을 겪기도 했던 30·40대를 모두 지나온 그는 이제 발레 자체가 생을 추동한 힘이었다고 인정하게 됐다.



초등학생 김지영은 발레를 시작하자마자 전공을 하기로 마음먹었다. 밤늦은 연습을 마다하지 않았고, 어머니께 개인 레슨을 시켜 달라고 졸랐다. 그는 “배우면서도 발레가 뭔지 몰랐지만 내가 변하고 칭찬받고 열심히 할 수 있는 게 생긴 게 너무 좋았던 것 같다”고 했다. 당연히 재능도 있었다.



중학교 1학년 때 국내 워크숍에서 러시아 바가노바발레학교 강사에게 레슨을 받은 건 삶의 전환점이 됐다. 강사는 그에게 러시아 발레 비디오를 선물했다. 비디오로 봐온 유럽·미국의 발레와 달랐다. 그는 “키로프발레단(현 마린스키)의 ‘해적’을 처음 본 순간 상체 움직임이나 무대에서 뿜어나오는 아우라가 너무 멋있었던 게 아직도 기억난다”고 했다. 무조건 바가노바에 가야겠다는 꿈이 생겼고 중학교 3학년 때 드디어 러시아로 갔다. 현실은 기대와 달랐다. 10대 청소년에게 겨울에 온수가 끊기고 손빨래를 해야 하는 삶은 녹록하지 않았다.

“너무너무 힘들었어요. 2년 동안 러시아에서 지낸 방에 햇빛이 하나도 안 들어왔어요. 엄청나게 큰 꿈을 안고 갔으니 생활은 아무 문제가 안 될 줄 알았는데 아니더라고요. 사춘기도 오고. ‘도대체 내가 왜 발레를 했을까.’ 처음으로 이런 생각을 했어요. 첫 슬럼프였어요.”



그는 “겨우겨우 했던 것 같은데 그렇다고 바가노바를 그만두기엔 자존심이 허락하지 않았다”며 “포기하는 것도 용기인데 그만한 용기는 없었다”고 말했다. 힘든 와중에도 그는 몸으로 발레를 체득했고 프로 무용수를 향해 성장해 나갔다. 그래도 “지금 생각하면 당시 바가노바에서 발레를 배운 건 정말 행운이었던 것 같다”고 했다.



바가노바 졸업 공연 날 그의 삶에 깊은 상흔이 새겨졌다. 졸업 공연을 보던 어머니가 심장마비로 세상을 떠났다.



“당시를 슬펐다고 표현하면 너무 아름다운 말 같아요. 엄마가 돌아가신 건 너무 충격적이고 큰 사건이었어요. 누워 있던 엄마를 떠나보내며 ‘끝까지 춤추겠다’고 했던 것 같아요. 엄마가 제가 무대에 있는 걸 보고 돌아가셨으니 앞으로 춤을 춰야 한다고 생각했어요. 엄마와 약속했으니까요.”



프로 무용수로 준비를 마친 데다 어머니와 약속도 있었기에 그는 많은 무대에 서고 싶었다. 1996년 여름 국립발레단 입단이 결정됐다. 그해 겨울 ‘호두까기인형’에 찬조출연했고, 신입단원의 업무가 시작되는 1997년 1월 정식 합류했다. 국내 최연소(18세) 입단이었다. 바로 수석무용수로 승급한 그는 이원국·김용걸·김주원과 함께 한국 발레 르네상스를 이끌게 된다. 꽃다운 나이에 스타가 됐으니 인생의 봄 같았을까?



“그 시절을 행복했다고 말할 순 없어요. 너무 큰 충격을 받았기에 잊을 만한 뭔가가 필요했어요. 그게 무대였고 춤이었어요. 그래서 춤이 저를 살게 해줬단 거예요. 당시 춤추는 게 행복했다고도 불행했다고도 할 수 없어요. 힘들다는 생각을 할 틈을 안 줬어요. 항상 새로운 작품, 새로운 도전이 다가왔으니까요.”



그즈음 국제콩쿠르를 다니며 외국 발레를 접하고 나니 해외 진출에 대한 생각이 움텄다. 안 되겠다 싶어 국립발레단에 사표를 냈다. 네덜란드 국립발레단의 문을 두드리자 처음에는 정원이 차서 오디션을 보는 것조차 힘들다고 했다. ‘나 한국에서 비행기 타고 왔다’며 항의해 오디션 기회를 얻어냈다. 그렇게 2002년 네덜란드 국립발레단에 드미솔리스트로 입단한 그는 2009년까지 수석무용수로 활약한다. 네덜란드 시절 그는 발목 부상으로 한동안 재활치료를 하느라 두 번째 슬럼프를 겪기도 했다.



그는 2009년 최태지 전 단장의 제안으로 국립발레단에 재입단했다. 이후 2019년까지 수석무용수로서 발레단의 역사를 함께 썼다. 당시 한국행 결정에는 네덜란드 집에 침입한 2인조 도둑을 직접 눈으로 본 충격도 영향을 미쳤다.



“국립발레단 시절은 돌아보면 여러 기억이 나요. ‘로미오와 줄리엣’ 공연을 한 게 너무 좋아서, 끝나고 나니 아쉬워서 일주일 동안 공연하는 꿈을 꾼 적이 있어요. 깨고 나서 너무 슬펐어요. 아침에 출근해 단원들과 실없는 농담을 하던 순간들도 생각나고요.”



힘들었던 순간도 당연히 있었다. 특히 경력 후반부로 갈수록 무대에 오르기 전 긴장감이 짓눌렀다. “내가 무대에서 실수한다고 세상이 무너지는 게 아닌데 왜 이렇게 떨까, 수명이 줄어드는 느낌을 가져가면서 공연을 할까” 싶었다고 한다. 무대에서 완벽해야 한다는 생각이 강박으로 이어졌다.



“무대에서의 경험은 강렬해요. 무대 위에서는 자기 에너지와 영혼을 다 쏟아내거든요. 저는 관객에게 무대에서 내 영혼을 나눠준다고 생각해요. 발레단 그만두고 처음 1년은 괜찮았는데 한 1년 지나니 또 일주일 동안 꿈을 꾸더라고요. 전세계를 다니면서 ‘군무라도 좋으니까 발레단 들어가게 해 달라’고. 도장 깨기 하듯. 되게 안타까웠어요.”



기존에는 “‘감정 표현은 이렇게 해야 해’ 식으로 정답만 찾았다”는 그는 경희대에서 학생들을 가르치면서 발레에 대한 시야가 넓어졌다. 그간 몸으로 익힌 발레를 이론적으로 재정립하다 보니 점점 무용에 대한 지혜도 쌓여갔다. 학생들을 만나며 얻은 깨달음은 무대에서 녹아났고, 이는 다시 춤을 가르치는 데 도움이 됐다.



그는 국립발레단을 떠난 후에도 무대를 지켰다. 2019년 성남아트센터 발레 갈라 ‘발레 오브 서머 나이트’부터 2022년 마포아트센터에서 예술감독으로 기획·출연한 ‘김지영의 원 데이’, 올해 5월 예술의전당에서 대한민국발레축제 신작 ‘테일 오브 테일스’까지 부지런히 교단과 무대를 오가며 춤의 세계를 넓혀왔다. 발레단 시절과 달라진 점이라면 ‘옛날에 이걸 알았더라면 더 잘 췄을 텐데’ 싶은 생각이 종종 들고, 어렵게 짜낸 연습시간 하나하나가 소중해졌다는 점이다.



“발레단 다닐 때는 주어진 무대의 소중함을 못 느꼈어요. 그 무대가 나한테 항상 있을 거라고 생각하면 안 됐는데. 얼마나 소중하고 신성한 곳인지 알았어야 했는데.”



그는 학생들을 가르치면서 ‘사람 됨됨이 무대에서 나오는구나’라는 생각을 많이 하게 됐다. 학생들에게 ‘네가 무대에서 무슨 생각을 하는지 다 보이고 숨길 수가 없다’고 강조한다. 그는 “처음 무용을 배웠을 때 선생님이 ‘무용수보다 인간이 먼저 되라’고 하셨는데 당시는 안 와닿았지만, 지금 생각하니 그 말이 맞다”고 했다.



국립발레단을 나오면서 김지영은 ‘저는 아직 1990년대에 머물러 있는 발레리나다. 새로운 춤을 추는 새로운 시대의 무용수가 나와야 한다’고 말했지만 관객은 그의 무대를 여전히 손꼽아 기다린다. 다만 50대를 눈앞에 둔 발레리나로서 몸의 한계는 무시할 수 없다. 발레는 젊음의 예술일 수밖에 없는 걸까. 그는 “물리적 힘의 변화는 거부할 수가 없다”고 했다.



“하지만 모든 무용수가 나이 든다고 다 연륜이 쌓이는 것도 아니고 모든 젊은 무용수가 다 반짝반짝하는 건 아니에요. 사람마다 다른 거예요. 아우라와 연륜이 쌓여서 맛을 내는 나이 든 무용수가 있는가 하면 젊기 때문에 젊음을 빛내는 무용수가 있어요. 평균적으로 마흔 초중반이 되면 몸이 달라지는 게 일반적이지만, 항상 특별한 경우는 있으니까요.”



김지영은 발레리나로서 남은 소망으로 세대에서 세대로 춤의 전수를 들었다. 그는 “제 춤과 몸에 제가 그동안 배운 선생님들의 느낌이 남아 있다”며 “무용은 이론, 책으로 가르칠 수 없고 몸에서 몸으로 전해진다”고 말했다.



“제가 어떻게 발레를 보여주느냐에 따라 학생들이 많이 달라져요. 제가 가지고 있는 우리 선생님들의 흔적이 애들한테 전해졌으면 좋겠어요. 그 학생들이 또 다음 세대에 전해주고 다시 후대에 전해지겠죠.”

김지영 경희대 무용학부 교수는… ●1978년 서울 출생 ●1996년 러시아 바가노바발레학교 졸업 ●1997년 국립발레단 최연소 입단·수석무용수 승격 ●1998년 파리 국제콩쿠르 1위·미국 국제발레콩쿠르 3위, 한국발레협회 올해의 신인상 ●1999년 러시아 카잔 국제발레콩쿠르 여자 은상·베스트 예술상, 문화훈장 화관장 ●2001년 한국발레협회 프리마 발레리나상 ●2002년 네덜란드 국립발레단 ●2007년 네덜란드 알렉산드라 라디우스상 ●2009년 국립발레단 재입단 ●2011년 국립발레단 부설 발레아카데미 교장 ●2013년 한국춤비평가상 춤연기상 ●2019년 경희대 무용학부 교수

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지