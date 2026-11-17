현대오토에버가 ‘2026년도 동반성장지수 평가’에서 ‘최우수 명예기업’으로 선정됐다.

현대오토에버는 올해 동반성장지수 평가에서 3년 연속 최우수 등급을 획득하며 최우수 명예기업에 선정됐다고 17일 밝혔다.

‘2026 현대오토에버 파트너스 데이’에서 관계자들이 기념촬영을 하는 모습. 현대오토에버 제공

2014년 현대오토에버가 동반성장지수 평가 대상에 편입된 이후 3년 연속 최우수 등급 달성은 이번이 처음이다. 현대오토에버 측은 협력사의 지속가능한 성장을 지원하기 위해 추진해 온 상생협력 활동이 꾸준히 인정받았다는 점에서 의미가 있다고 설명했다.

동반성장지수는 대기업과 중소기업 간 상생협력 수준을 평가하는 지표로, 동반성장위원회가 2011년부터 매년 발표하고 있다. 동반성장위원회의 동반성장 종합평가와 공정거래위원회의 공정거래협약 이행평가 결과를 합산해 △최우수 △우수 △보통 △미흡 △매우 미흡 등 5개 등급으로 발표한다.

현대오토에버는 협력사의 사업 경쟁력과 환경·사회·지배구조(ESG) 역량 강화를 위해 컨설팅과 인력 채용, 교육 등을 지원하고 있다. 매년 협력사와 상생 경영 추진 방향을 공유하는 ‘파트너스 데이’가 대표적이다.

지난달 말 열린 ‘2026 현대오토에버 파트너스 데이’에는 동반성장 협약을 체결한 60여개 협력사와 현대오토에버 관계자 등 160여명이 참석했다. 현대오토에버는 올해 동반성장 활동에 적극적으로 참여한 협력사 15곳에 상패와 상금을 지급했다.

이세희 현대오토에버 경영지원사업부장(전무)은 “3년 연속 최우수 등급과 동반성장 최우수 명예기업 선정을 기반으로 협력사와 긴밀히 소통하고 협력사를 위한 실질적인 지원을 이어 가겠다"고 말했다.

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