“파리 시민들도 이 작품들을 한 번에 볼 수 없었습니다. 여러 기관에 분산돼 있던 소장품들을 서울에서 처음 한자리에 모아 공개한다는 점에서 큰 의미가 있습니다.”



자비에 레이 퐁피두센터 국립현대미술관장은 17일 서울 퐁피두센터 한화에서 열린 기자간담회에서 마르크 샤갈(1887~1985) 특별전의 의미를 이렇게 설명했다. 오는 24일 개막하는 ‘샤갈, 너머의 여정’에서는 프랑스 내 10개 기관에 흩어져 있던 샤갈 작품 65점(회화 57점, 조각·도자 8점)을 선보인다. 이 가운데 61점은 국내 최초 공개작이다.



이번 전시는 사랑과 환상, 화려한 색채의 화가로 익숙한 샤갈의 또 다른 면모에 주목한다.



샤갈은 러시아에서 태어나 파리에서 입체주의 등 새로운 미술 사조를 접했다. 두 차례 세계대전과 러시아혁명, 미국 망명을 거치며 그의 작품 세계도 변화했다. 전쟁과 유대인 박해, 아내 벨라의 죽음은 작품에 깊은 상처를 남겼고, 전후 프랑스 남부에서는 지중해의 빛을 받아들이며 새로운 색채를 탐구했다.



그의 실험은 회화에 머물지 않았다. 도자와 조각, 모자이크, 스테인드글라스 등으로 영역을 넓혔다. 람페 큐레이터는 “샤갈은 작품을 독립된 대상으로 보지 않고 공간을 변화시키고 그곳에 머무르는 사람들과 대화하는 창작물로 바라봤다”고 설명했다.



한국과의 특별한 인연도 소개됐다. 1943년 제작한 ‘전쟁’은 1971년 국내 첫 샤갈 특별전 당시 작가가 직접 출품작으로 선택한 그림으로, 55년 만에 다시 한국을 찾았다. 전시는 내년 3월28일까지.

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