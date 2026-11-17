스마트폰과 PC 등 전자기기 사용량이 급격히 늘어나 눈이 나빠지는 사람들이 최근 증가하고 있어 각별한 주의가 요구된다. 게티이미지빙캐ㅡ

스마트폰과 컴퓨터 등 디지털 기기를 장시간 사용하는 생활습관이 일상화하면서 눈의 피로와 건조감을 호소하는 사람도 늘고 있다.

눈 건강을 지키기 위해서는 충분한 수면과 수분 섭취를 비롯해 실내 환경 관리, 자외선 차단, 균형 잡힌 식습관 등 일상 속 생활습관을 꾸준히 관리하는 것이 중요하다.

17일 관련 업계에 따르면 눈의 피로를 줄이고 건강을 유지하려면 하루 7~8시간가량 충분히 자고 수분을 적절히 섭취하는 것이 좋다.

전자기기를 장시간 사용하면 눈을 깜박이는 횟수가 줄어들어 안구건조증이나 눈의 피로를 유발할 수 있다. 화면에 집중할수록 눈 깜박임이 줄어드는 만큼 의식적으로 눈을 자주 깜박이는 습관을 들이는 것이 도움이 된다.

눈에 피로감이 느껴진다면 잠시 화면에서 시선을 떼고 먼 곳을 바라보는 것도 좋다. 눈을 감고 휴식을 취하면서 무리한 시각 활동을 줄이는 것이 중요하다. 특히 전자기기를 사용할 때는 일정한 간격으로 화면에서 눈을 떼고 휴식을 취하는 습관을 들이는 것이 바람직하다.

실내 환경을 쾌적하게 유지하는 것도 눈 건강 관리의 한 방법이다. 건조한 환경에서는 눈물의 증발이 빨라져 안구건조 증상이 심해질 수 있어 실내 습도를 적절하게 유지하는 것이 좋다. 미세먼지와 집 먼지, 진드기 등 알레르기 유발 물질을 줄이기 위해 침구와 카펫을 정기적으로 청소하고, 실내를 자주 환기하는 등 청결 관리에도 신경 써야 한다.

자외선 차단도 중요하다. 햇빛에 포함된 자외선에 과도하게 노출되면 눈에 손상을 줄 수 있는 만큼 햇빛이 강한 시간대에는 선글라스나 모자를 착용하는 것이 바람직하다. 선글라스를 고를 때는 자외선 차단 기능이 있는 제품인지 확인해야 한다.

스마트폰과 컴퓨터 등 전자기기를 장시간 사용할 때는 화면 밝기와 사용 시간을 조절하고 주기적으로 눈을 쉬게 해야 한다. 화면에서 나오는 청색광이 일반적인 사용 환경에서 망막 손상을 일으킨다는 근거는 충분하지 않은 만큼 블루라이트 차단 안경에 의존하기보다는 적절한 휴식과 사용 습관을 갖추는 것이 중요하다.

평소 식습관을 관리하는 것도 눈 건강에 도움이 된다. 비타민A와 베타카로틴, 루테인 등 눈 건강과 관련된 영양소가 풍부한 과일과 녹황색 채소를 골고루 섭취하는 것이 좋다. 특정 영양소를 과도하게 섭취하기보다는 다양한 식품을 통해 균형 잡힌 영양을 유지하는 것이 바람직하다.

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