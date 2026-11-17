포스코이앤씨의 아파트 브랜드 더샵이 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 주관하는 2026년 제11차 '소비자가 가장 추천하는 브랜드(KBRI)' 조사에서 아파트 부문 1위에 선정됐다. 9년 연속 수상이다.

포스코이앤씨는 더샵을 주거공간을 넘어 입주민의 건강과 생활 편의, 에너지 절감 등을 지원하는 생활 플랫폼으로 발전시키고 있다. AI와 친환경 기술을 주거공간에 접목해 관련 서비스를 확대하고 있다.

대표적인 사례는 단지 내에서 건강 상태를 확인하고 관리할 수 있는 'AI 헬스케어 서비스'다. 헬스케어 전문기업과 협력해 마련한 이 서비스는 입주민이 단지 내 전용 라운지에서 혈압, 심박수, 스트레스 지수, 혈중산소포화도 등 주요 건강 지표를 측정하면 AI가 측정 결과를 분석해 생활습관 관리 정보를 제공하는 방식이다.

필요에 따라 전문가 상담과 운동·식단 관련 서비스도 제공할 예정이다.

포스코이앤씨 관계자는 "소비자가 직접 평가하고 추천하는 브랜드 조사에서 9년 연속 1위를 수상한 것은 입주민들의 지속적인 신뢰와 지지 덕분"이라며 "앞으로도 AI와 친환경 신기술을 지속적으로 접목해 고객의 삶의 가치를 높이는 프리미엄 주거 브랜드로서의 입지를 강화하겠다"고 밝혔다.

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