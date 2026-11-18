본격적인 실내 난방이 시작되는 11월 중순 이후 건조한 사무실 공기와 수분 부족으로 안구건조증과 오후 두통을 호소하는 직장인들이 늘고 있다. AI로 생성한 이미지

본격적인 초겨울 추위가 찾아오면서 사무실마다 중앙 난방기와 온풍기가 일제히 가동되고 있다. 하지만 따뜻한 실내 공기의 이면에는 직장인의 눈과 호흡기, 전신 건강을 위협하는 ‘건조함’이라는 복병이 숨어 있다. 11월 중순 이후 오후만 되면 눈이 뻑뻑해지고 원인을 알 수 없는 두통과 피로감을 호소하는 직장인들이 늘어나는 이유다.

겨울철 난방이 가동된 사무실의 실내 습도는 통상 20~30%대까지 떨어진다. 건강한 실내 적정 습도(40~60%)의 절반 수준이다. 습도가 낮아지면 공기 중 수분이 부족해지면서 우리 몸의 점막과 피부에서 수분을 빼앗아 간다. 특히 모니터를 장시간 응시하며 눈 깜빡임 횟수가 평소의 3분의 1 수준으로 줄어든 직장인들은 눈물막이 빠르게 증발해 안구건조증에 직격탄을 맞는다.

건조한 사무실 환경에서 안구건조증을 완화하려면 방부제가 없는 일회용 인공눈물을 수시로 점안하고, 난방기 바람이 얼굴에 직접 닿지 않도록 주의해야 한다. 게티이미지뱅크

더 큰 문제는 여름철과 달리 갈증을 잘 느끼지 못해 수분 섭취량이 급감하는 ‘겨울철 은밀한 탈수’다. 기온이 낮아지면 땀 배출이 줄어들어 뇌가 갈증 신호를 늦게 보낸다. 이 상태에서 난방 바람에 지속적으로 노출되면 호흡기와 피부를 통해 수분이 빠져나가 혈액 농도가 짙어지고 뇌로 가는 혈류량이 감소한다. 오후 시간대 유독 머리가 지끈거리고 집중력이 떨어지는 현상이 단순한 업무 피로가 아닌 가벼운 탈수 증상일 가능성이 높은 이유다.

여기에 직장인들의 필수품인 커피는 수분 부족을 부채질한다. 식후 습관적으로 마시는 아메리카노 속 카페인은 이뇨 작용을 촉진해 마신 양보다 더 많은 수분을 몸 밖으로 배출시킨다. 갈증을 달래려 마신 커피가 오히려 체내 수분을 고갈시켜 안구 건조와 구강 건조, 피부 당김을 악화시키는 악순환을 만드는 셈이다.

전문가들은 사무실 난방으로 인한 수분 손실을 막기 위해 의식적인 수분 보충과 환경 관리가 필수적이라고 강조한다.

우선 갈증이 나지 않더라도 알람을 맞춰두고 1시간마다 미지근한 물 반 컵(약 100㎖)씩 나눠 마시는 습관이 필요하다. 한 번에 많은 양의 물을 들이켜면 흡수되지 않고 소변으로 바로 배출되므로 조금씩 자주 마시는 것이 효과적이다. 오후 시간대에는 카페인 음료 대신 보리차나 허브티, 디카페인 음료를 선택하는 것이 좋다.

눈 건강을 지키기 위해서는 모니터 상단을 눈높이보다 약간 낮게 배치해 안구가 공기에 노출되는 면적을 줄여야 한다. 인공눈물은 방부제(벤잘코늄 등)가 없는 일회용 제품을 선택해 하루 4~5회 정도 점안하는 것이 안전하다. 렌즈 착용자의 경우 난방기 바람이 직접 얼굴에 닿지 않도록 자리 배치를 조정하거나 가급적 안경을 착용하는 편이 낫다.

개인용 미니 가습기를 활용할 때는 분무구가 얼굴에서 최소 1m 이상 떨어지도록 두고, 세균 번식을 막기 위해 매일 물을 갈아주고 세척하는 것이 좋다. 게티이미지뱅크

개인용 미니 가습기를 책상 위에 둘 때는 가습기 분무구가 얼굴에서 최소 1m 이상 떨어지도록 배치하고, 매일 물을 갈아주고 세척해 세균 번식을 막아야 한다. 점심시간을 이용해 사무실 창문을 10분 정도 열어 환기하는 것도 탁하고 건조한 실내 공기를 순환시키는 데 도움이 된다.

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