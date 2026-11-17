테슬라가 독일 공장에 약 4조4000억원을 추가 투자해 자율주행차 ‘사이버캡’의 생산능력을 연간 최대 100만대 규모로 확대한다.

유럽 내 생산 기반을 확충해 로보택시 사업을 본격화하는 동시에 독일 자동차 산업에서 입지를 강화하려는 행보로 풀이된다.

로이터=연합뉴스

16일(현지시간) 로이터통신에 따르면 테슬라는 독일 브란덴부르크주 그륀하이데 공장에 30억유로(약 4조4000억원)를 투자하는 계획을 추진하고 있다.

증설 공사는 내년 상반기 착공해 2029년부터 본격적인 차량 생산에 들어갈 예정이다. 계획대로 생산능력이 확대되면 그륀하이데 공장은 연간 최대 100만대 규모의 생산능력을 갖추게 된다.

사이버캡은 운전대와 페달이 없는 2인승 자율주행차로, 테슬라 로보택시 사업의 핵심 모델이다. 다만 아직 대규모 상업 판매가 이뤄진 모델은 아니다.

증설이 완료되면 그륀하이데 공장은 생산능력 면에서 폭스바겐의 볼프스부르크 본사 공장을 넘어 독일 최대 규모의 자동차 생산기지로 올라설 전망이다. 테슬라의 유럽 내 생산 거점이라는 점에서도 이번 투자는 유럽 시장에서 입지를 확대하는 계기가 될 것으로 보인다.

이번 투자는 독일 자동차 업계가 중국 업체들의 공세와 전기차 시장 경쟁 심화 등으로 어려움을 겪는 상황에서 이뤄진다는 점에서도 주목된다.

폭스바겐과 메르세데스-벤츠, BMW 등 독일 주요 완성차 업체들은 중국 자동차 업체들의 가격 경쟁과 시장 공세에 대응하는 과정에서 인력 감축과 공장 폐쇄 등을 포함한 구조조정을 추진하고 있다. 기존 독일 자동차 산업의 생산 기반이 위축되는 가운데 테슬라는 오히려 현지 투자를 확대하며 생산능력 확충에 나선 것이다.

다만 대규모 투자 계획이 현지에서 전폭적인 지지를 받는 것은 아니다.

로이터에 따르면 2022년 3월 문을 연 그륀하이데 공장은 가동 초기부터 환경단체들의 반발과 시위에 직면했다. 독일 최대 산별노조인 금속노조(IG메탈)와도 노동 조건 등을 둘러싸고 갈등을 이어왔다.

테슬라는 이번 증설을 통해 지역 일자리가 크게 늘어날 것으로 기대하고 있다. 실제 최근 수개월간 그륀하이데 공장의 중형 전기 스포츠유틸리티차(SUV) ‘모델Y’ 생산을 대폭 늘렸으며, 2000명 이상의 직원을 신규 채용했다.

내년 중반부터는 배터리 셀 생산에도 나선다는 계획이다. 차량 조립에 이어 배터리 생산까지 현지에서 추진하면서 유럽 내 생산 기반을 강화한다는 구상이다.

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