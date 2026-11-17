대구보건대학교가 중앙아시아 현지 대학과의 재활교육 교류를 확대하며 글로벌 보건의료 인재 양성에 속도를 내고 있다.

대구보건대학교는 최근 카자흐스탄 토레겔디 샤르마노프 국립의과대학교에서 열린 국제컨퍼런스 ‘재활전문가 역량 강화를 위한 마스터클래스’에 참가했다고 17일 밝혔다.

카자흐스탄 토레겔디 샤르마노프 국립의과대에서 물리치료학과 교수가 현지 재활 분야 관계자들을 대상으로 재활치료 실무기법을 시연하고 있다. 대구보건대학교 제공

글로컬대학30 프로젝트의 일환으로 추진한 이번 행사에는 양 대학 교직원과 현지 재활 분야 관계자 등 60여명이 참석해 전문지식을 공유하고 교육∙실무 역량 강화 방안을 모색했다.

이 자리에서 대구보건대 참가단은 재활전문가 교육 및 인재 양성 체계를 주제로 발표했다. 이어 현지 관계자들을 대상으로 재활치료 실무기법을 직접 시연하며 실제 교육 현장에서의 적용 노하우를 전수했다. 이번 행사는 양 대학이 쌓아온 협력의 연장선이다.

앞서 대구보건대는 지난 5월 현지 대학에서 재활의학 국제 마스터클래스를 운영한 데 이어, 석사학위 교육과정 공동 개발 및 학술교류 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결한 바 있다. 협약에 따라 양 대학은 ‘운동치료학’과 ‘작업치료학’을 중심으로 한 공동 석사과정을 개발한다.

교육은 비대면 이론수업과 한국 현지 대면교육을 연계하는 방식으로 운영된다. 카자흐스탄 대학원생들은 방학 기간 한국을 방문해 대구보건대 교수진의 전공수업을 듣고, 대구보건대병원과 교내 실습실에서 집중 실무교육을 받을 예정이다.

김영준 총괄부총장(유아교육학과 교수)은 “카자흐스탄에서 이어온 재활교육 교류가 이번 컨퍼런스와 협약을 계기로 공동 석사과정 개발이라는 구체적인 협력 단계로 발전했다”며 “현지 대학과의 교원∙학생 교류를 꾸준히 확대해 대학이 축적한 교육 경험을 바탕으로 글로벌 보건의료 인력 양성에 힘쓰겠다”고 말했다.

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