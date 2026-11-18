세계일보 신규 유튜브 코너 <29면>은 지면 너머의 현장을 포착하는 콘텐츠다. 기사 한 줄로는 다 전하지 못한 사실부터 미처 묻지 못한 질문, 직접 가봐야 알 수 있는 현장의 이면까지 텍스트 너머의 이야기를 영상으로 기록한다.

“시험 앞두고 재수 없게 무슨 미역국이야.”

대학수학능력시험(수능) 날 미역국은 대표적인 ‘금기 음식’으로 꼽힌다. 미역의 미끄러운 식감 때문에 시험에서도 미끄러질 수 있다는 속설 때문이다. 반대로 찹쌀떡과 엿은 시험에 ‘찰싹 붙는다’는 의미로 수험생에게 선물하는 합격 기원 음식으로 통한다.

그렇다면 이런 속설에 과학적인 근거가 있을까.

수능 날 ‘금기 음식’으로 꼽히는 미역국. 클립아트코리아

의학적으론 ‘OK’, 추천은 ‘NO’

강희택 세브란스병원 가정의학과 교수는 오는 19일 수능을 앞두고 미역국에 대해 “의학적 관점에서는 먹어도 된다”며 요오드 등 미네랄이 풍부하다고 설명했다. 수능 날 미역국을 먹는다고 해서 시험에서 미끄러진다는 과학적 근거는 없다는 것이다.

그런데 정작 고3 딸을 둔 강 교수에게 수능 도시락으로 미역국을 싸 줄 의향이 있는지 묻자 단호한 답변이 돌아왔다.

“추천하지 않습니다.”

이유는 수험생의 심리적 부담에 있었다. 강 교수는 “미역국이 의학적으로는 문제가 없지만, 혹시라도 ‘미역국을 먹어서 시험을 망치면 어떡하나’ 하는 불안감은 수험생이 시험을 볼 때 위축되게 만들 수 있다”고 설명했다. 시험 당일만큼은 불필요한 심리적 부담을 줄이는 것이 좋다는 취지다.

합격 기원 선물로 통하는 찹쌀떡. 클립아트코리아

합격을 기원하며 선물하는 찹쌀떡과 엿은 실제로 도움이 될까.

강 교수에 따르면 찹쌀떡이나 엿 같은 탄수화물 식품은 뇌의 에너지원인 포도당을 공급한다.

다만 이런 음식을 먹는다고 성적이 오른다는 과학적 근거는 부족하다. 오히려 단 음식을 한꺼번에 많이 먹으면 혈당 변동 폭이 커질 수 있다. 사람에 따라 피곤해지거나 집중력이 떨어질 수 있다.

수능 도시락엔 뭘 챙기고 뭘 피할까

강 교수는 든든하면서도 속이 편한 도시락을 권했다. 탄수화물에 고기를 적당히 곁들이면 포만감이 오래간다. 볶음밥이나 따뜻한 국물을 곁들인 식사가 좋은 예다.

반면 시험 당일 피해야 할 음식도 있다. 콩류 등 일부 음식은 사람에 따라 장내 가스를 유발할 수 있다. 기름진 음식도 복부 불편감이나 설사를 일으킬 수 있다. 특히 평소 먹고 속이 불편했던 음식은 이날만큼은 빼는 게 좋다.

16일 서울 영등포여자고등학교에 수험생을 응원하는 현수막이 걸려 있다. 뉴시스

결국 미역국이든 찹쌀떡이든, 수험생이 마음 편히 먹을 수 있는 음식이 정답이라는 얘기다.

강 교수가 직접 들려주는 미역국 속설과 수능 도시락 이야기는 세계일보 유튜브 <29면>에서 확인할 수 있다.

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