대구시가 지역 연극계의 기틀을 다진 고(故) 이필동 연극인의 삶과 예술 세계를 기리는 기록물을 펴냈다.

대구시는 향토예술인 기록화 사업의 일환으로 ‘대구예술인 기술자료집Ⅱ-연극인 이필동’을 발간했다고 17일 밝혔다.

‘대구예술인 기술자료집Ⅱ-연극인 이필동’ 책자 표지. 대구시 제공

이번 자료집은 배우이자 연출가로 오랜 기간 현장을 지키며 대구 연극 발전에 헌신한 이필동(1944∼2008년)의 발자취를 재조명하기 위해 기획됐다. 고인은 극단 창단과 소극장 개관으로 지역 연극의 기반을 닦았으며, 대구시립극단 창단에도 주도적 역할을 했다.

또한 ‘대구연극사’, ‘무대예술입문’ 등을 집필해 이론적 토대를 마련했고, 경주세계문화엑스포와 대구국제뮤지컬페스티벌(DIMF) 등을 이끌며 지역 문화예술의 외연을 넓혔다는 평가를 받는다.

고 이필동 연극인. 대구시 제공

총 5부로 구성한 자료집의 1부에는 동료와 후배 예술인들의 생생한 증언은 물론 고인의 동생인 이창동 영화감독의 회고가 실렸다. 시에 따르면 이 감독이 형에 대해 공식적으로 글을 남긴 것은 이번이 처음이어서 사료적 가치가 크다. 2∼5부에선 △청년 연극인으로서의 성장 과정 △지역 연극 발전을 위한 여정 △연극 관련 기록 및 연구 활동 △문화예술에 대한 시선과 철학 △지역 문화예술계에 남긴 정신적 유산 등을 심도 있게 다뤘다.

발간된 자료집은 전국 주요 문화예술 아카이브 기관과 지역 공공도서관 등에 배부될 예정이다. 일반 시민들도 대구시 누리집을 통해 전자책(e-book) 형태로 열람할 수 있다.

황보란 시 문화체육관광국장은 “지역 문화예술사에는 현장을 지키고 다음 세대를 위한 기반을 마련한 예술인들의 노력이 고스란히 축적돼 있다”며 “앞으로도 지역의 소중한 문화예술 자료를 체계적으로 기록하고 보존∙활용하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

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