북한 김정은 국무위원장의 딸 김주애가 슬로프를 활강하는 사진이 공개되면서, 그녀의 수준급 스키 실력과 착용한 해외 고가 브랜드 의류·장비, 그리고 김씨 일가 특유의 스키 애호 문화가 주목받고 있다.

조선중앙통신은 17일 김 위원장이 지난 15~16일 백두산 인근 삼지연시 북포태산지구 스키관광휴양지 건설 현장 등을 현지 지도했다고 보도하며, 딸 주애와 리설주 여사, 김여정 노동당 부부장 등이 동행한 사진을 공개했다.

15일 북포태산지구 스키관광휴양지에서 북한 김정은 국무위원장의 딸 김주애가 스키를 타는 모습.

북한 조선중앙TV는 김정은 국무위원장이 지난 15일부터 16일까지 북중 접경 지역인 양강도 삼지연시 관광지구 건설현장을 찾아 현지 지도 했다고 17일 보도했다.

김여정 북한 노동당 총무부장이 스키를 타고 있는 모습.

공개된 사진에서 김주애는 상급자 수준의 안정적인 주행 자세를 선보였다. 흰색 스키복 차림의 김주애는 양쪽 스키 날로 눈을 파고들며 방향을 전환하는 고급 기술인 ‘카빙 턴(Carving Turn)’을 구사하고 있다. 하체와 몸 전체를 턴의 안쪽으로 깊게 기울이면서도 상체는 바깥쪽으로 세워 균형을 잡는 외경 자세가 뚜렷하며, 양발의 스키 역시 벌어지지 않고 평행을 유지하고 있다. 시선 처리와 폴의 위치 역시 전방 진행 방향을 여유롭게 향하고 있어 체계적인 조기 교육을 받은 것으로 분석된다.

착용한 스키복과 장비 모두 서구권 전문 브랜드 제품이라는 점도 눈길을 끈다. 사진 속 흰색 재킷 왼쪽 팔에 부착된 방패(역삼각형) 모양의 로고는 프랑스 스키 전문 브랜드 ‘로시뇰(Rossignol)’, 바지 무릎 부위의 각진 ‘S’자 표식은 프랑스 아웃도어·스키 브랜드 ‘살로몬(Salomon)’ 제품으로 추정된다. 두 브랜드의 여성용 고가 라인업을 기준으로 상·하의를 합치면 약 200만 원에 육박하는 가격대다.

여기에 김주애가 사용한 스키 플레이트와 폴은 스위스의 하이엔드 수제 스키 브랜드 ‘스토클리(Stöckli)’ 제품으로 파악됐다. 스토클리는 상급자 및 레이싱 마니아층이 선호하는 최고급 장비 브랜드로, 스키 세트 가격만 300만~400만 원대에 달한다. 의류와 장비를 합치면 500만~600만 원대를 호가하는 고가 세트를 갖춘 셈이다. 대북 제재 속에서도 최고위층 일가가 서구권 전문 스포츠 브랜드를 여전히 향유하고 있음을 보여주는 대목이다.

이러한 스키 문화는 김정은 남매의 유년기 스위스 유학 시절부터 이어져 온 가풍과 맞닿아 있다. 김정은 위원장과 김여정 부부장은 1990년대 후반부터 2000년대 초반까지 스위스 베른 인근에서 유학하며 알프스의 스키 문화를 자연스럽게 접했다. 당시 방학이면 생모인 고용희가 스위스로 건너와 자녀들과 함께 스키를 즐겼다는 증언도 여러 차례 나온 바 있다. 김주애 역시 평양에서 홈스쿨링을 하며 승마와 스키 등 고급 스포츠를 배워온 것으로 알려졌다.

김 위원장의 각별한 스키 사랑은 국가적 관광 사업과 체제 선전으로도 직결되고 있다. 집권 초기 스위스 스키장을 모델로 마식령 스키장을 건설한 데 이어, 이번에는 백두산 삼지연 일대를 산악·스키 관광지구로 개발하며 대외적으로 '백두혈통'의 건재함과 세련된 이미지를 과시하고 있다.

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