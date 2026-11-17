극심한 세수 결손에 직면한 경기도가 국비 확보를 위한 총력전에 나섰다. 도는 내년도 정부 예산안 국회 심사의 최대 분수령인 예산결산특별위원회 계수조정 국면에 맞춰 국비 8841억원을 추가로 얻어낼 계획이다.

17일 경기도에 따르면 하종목 행정1부지사는 국회 예결위 계수조정이 시작된 전날부터 여의도 국회에 상주하며 예산 증액 활동을 진두지휘하고 있다.

경기도 관계자들이 16일 국회 김성회 의원실을 방문해 직원들과 면담하고 있다. 경기도 제공

도는 앞서 지난 12일 서울 여의도 중앙협력본부에 4개 반으로 구성된 ‘2027년 국비 확보 종합상황실’을 설치하고 24시간 대응 체계를 가동했다.

도가 내년도 국비로 건의한 86개 사업(5조4350억원) 가운데 4조5509억원(83.7%)이 지금까지 정부안에 반영됐다. 도는 일부 반영되거나 누락된 38개 사업의 부족분 8841억원을 국회 단계에서 추가 확보할 방침이다.

사업 규모에 따라 대응 체계를 3단계로 세분화한 가운데 100억원 이상 대형 사업 8개(8148억원)는 하 부지사가 예결위원과 지역 국회의원을 만나 설득에 나선다.

미확보액의 66.3%(5860억원)가 보건복지위원회 소관 사업인 만큼 노인장기요양 재가·시설급여 지원(5648억원)과 누리과정 차액보육료 지원(637억원) 등 도민 생활과 직결된 복지 예산 확보에 화력을 집중한다.

아울러 미래대응기금 배정과 소방재원 확충, 지방세제 개편 등 근본적 지방재정 제도 개선 과제도 함께 관철할 계획이다.

하 부지사는 “국회 예산 심사가 본격화되는 지금이 국비 확보의 최대 고비”라고 설명했다.

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