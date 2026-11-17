사진은 인공지능(AI)을 활용해 생성된 가상의 이미지입니다. 구글의 대화형 인공지능 제미나이 생성 이미지.

일본 아르바이트 평균 시급이 1394엔(약 1만1712원)으로 역대 최고치를 새로 쓴 것으로 나타났다. 사람을 구하기 어려운 물류·판매 일자리에서 시급이 가장 가파르게 올랐다.

17일 일본 구인정보업체 딥(dip)에 따르면 지난달 아르바이트·파트타임 전국 평균 시급은 1394엔으로 1년 전보다 34엔(2.5%) 올랐다. 종전 최고치였던 2024년 1월의 1386엔을 넘어선 수치다.

딥은 자사 구인 사이트 ‘바이토루’에 실린 시급제 구인 공고를 모아 매달 평균을 낸다. 지난달 이 사이트에 실린 구인은 약 46만2000건으로 1년 전보다 27.3% 많았다.

다른 조사도 같은 흐름이다. 리크루트 그룹이 공표하는 ‘인디드 임금 트래커’에서 지난달 아르바이트 시급 중앙값은 1334엔(약 1만1208원)으로 1년 전보다 4.4% 높아 역시 역대 최고였다.

◆ 가장 가파르게 오른 건 물류 일

직종별로는 운반·청소·포장 일의 시급이 1429엔(약 1만2006원)으로 1년 새 153엔(12.0%) 올라 상승 폭이 가장 컸다. 이 가운데 물건을 나누고 검품해 포장하는 일은 1442엔으로 255엔(21.5%)이나 뛰었다.

판매 일도 1286엔(약 1만805원)으로 92엔(7.7%) 올라 상승 폭이 큰 편이었다.

딥 관계자는 “물류 거점이 교외에 있는 경우가 많아서 시급을 올리지 않으면 사람들이 모이지 않는 경우가 많다. 이런 상황은 어쩔 수 없이 앞으로도 이어질 것으로 보인다”고 말했다.

지역별로는 규슈의 오름폭이 두드러졌다. 규슈 평균 시급은 1398엔으로 1년 새 178엔(14.6%) 올라 전국 평균을 웃돌았다. 반면 도쿄를 낀 관동은 1426엔으로 1년 전보다 7엔 내렸다.

◆ 최저임금 오른 달, 한 달 새 39엔

지난달은 일본의 새 최저임금이 발효되기 시작한 달이다. 올해 최저임금은 전국 가중평균 1177엔(약 9889원)으로 지난해보다 56엔 올라 인상 폭이 역대 두 번째로 컸다. 새 최저임금은 지난달 1일부터 12월2일까지 도도부현별로 차례로 적용된다.

딥 조사에서 평균 시급은 9월 1355엔에서 지난달 1394엔으로 한 달 새 39엔(2.9%) 올랐다. 한 달 상승 폭이 1년 상승 폭(34엔)보다 컸던 셈이다.

◆ 시급만 보지 않는다…교통비는 따로

일본에서 아르바이트를 고를 때는 시급과 별도로 교통비를 주는지도 따진다. 일본 구인업체 엔재팬이 2024년 12월부터 지난해 1월까지 자사 아르바이트 구인 사이트 이용자 1917명에게 물은 조사에서 ‘양보할 수 없는 조건이 있다’는 응답은 91%였다.

조건을 다섯 개까지 고르게 하자 근무지(76%)와 시급(61%), 업무 내용(48%)이 상위에 올랐다. 30대 이하에서는 ‘교통비 지급’이 3위였다. 10대의 34%, 20대의 44%, 30대의 40%가 이를 골랐다.

응답자들은 “지방에 살고 있어서 반드시 전철 요금이 든다”, “내 급여에서 내기 싫다”를 이유로 들었다.

일본 세법도 출퇴근 교통비를 급여와 따로 다룬다. 국세청은 전철·버스 등 대중교통으로 출퇴근하는 사람에게 주는 통근수당을 한 달 15만엔(약 126만원)까지 소득세 대상에서 뺀다.

◆ ‘마카나이’ 비과세 한도, 월 7500엔으로

시급이 가장 낮은 직종은 음식점 일로 1251엔(약 1만510원)이었다. 일본에서는 음식점 등이 일하는 직원에게 내주는 식사를 ‘마카나이(まかない)’라고 부른다.

이런 식사 제공의 세금 기준도 올해 바뀌었다. 일본 국세청은 직원이 식사값의 절반 이상을 내고 회사가 부담한 금액이 한 달 7500엔(약 6만3000원) 이하이면 소득세를 매기지 않는다. 지난 4월1일부터 이 한도를 종전 월 3500엔에서 두 배 넘게 올렸다.

심야 근무 때 야식 대신 주는 현금도 1회 300엔 이하에서 650엔 이하까지 비과세로 넓혔다.

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