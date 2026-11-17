“살려달라는 신음 소리를 듣는 순간 이건 보통 일이 아니라는 걸 직감했습니다.”

평소와 다름없이 밑반찬을 전하기 위해 노인의 집을 찾았던 안동시 송하동 지역사회보장협의체 손원수, 김명희 위원. 문 너머로 들려온 다급한 고통 소리에 발걸음을 멈춘 두 위원의 세심한 판단은 한 지인의 소중한 생명을 구했다.

이미지=인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성

자칫 골든타임을 놓치면 큰 위기로 이어질 수 있었던 아찔한 순간 신속한 119 신고와 경찰 공조 덕에 노인은 무사히 병원 치료를 받고 건강을 되찾았다. 노인은 자신을 도와준 두 위원에게 감사의 뜻을 전한 것으로 알려졌다.

안동시 송하동 지역사회보장협의체는 지난 13일 ‘찬찬찬(纂饌贊) 밑반찬 지원사업’ 활동 중 이 같은 위기 상황을 발견하고 신속하게 대응했다고 17일 밝혔다.

이번 사업은 협의체가 ‘함께모아 행복금고’ 사업의 일환으로 추진하는 밑반찬 지원 활동이다. 단순한 식사 지원을 넘어 취약계층의 안부를 살피고 숨은 위기 상황을 발견하는데 목적을 둔다.

김병하 송하동 지역사회보장협의체 민간위원장은 “이번 일을 통해 평소 이웃의 안부를 살피고 작은 관심을 기울이는 것이 얼마나 중요한지 다시 한번 느꼈다”며 “앞으로도 협의체 위원들과 함께 도움이 필요한 이웃을 세심하게 살피겠다”고 말했다.

송하동 관계자는 “위원들의 꾸준한 관심과 적극적인 활동이 위기가구 발굴과 주민 안전에 얼마나 중요한지 보여준 사례”라며 “앞으로도 민관이 협력해 복지 사각지대를 해소하는 데 힘쓰겠다”고 전했다.

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