전북경찰이 오는 19일 치러지는 2027학년도 대학수학능력시험의 원활한 시행을 위해 도내 14개 시·군 65개 시험장 주변에서 특별 교통관리에 나선다.

17일 전북경찰청에 따르면 수능 당일 수험생과 학부모, 시험 감독관 등의 이동으로 교통량이 늘어날 것으로 예상됨에 따라 교통경찰과 협력 단체 인력 등 424명, 순찰차와 싸이카 등 장비 105대를 배치할 계획이다.

2025학년도 대학수학능력시험일인 지난해 11월 14일 이른 아침 전북 전주완산경찰서 소속 교통경찰들이 긴급 이송이 필요한 수험생들을 지원하기 위해 나서고 있다. 전북경찰청 제공

특히, 시험장 주변 교통혼잡을 줄이기 위해 지방자치단체와 협조해 불법 주정차 차량을 단속하고, 시험장 반경 2㎞ 이내 주요 교차로와 진입로에 교통경찰을 집중 배치해 차량 소통과 보행자 안전을 확보할 방침이다.

주요 터미널과 교차로, 시험장 등 25곳에는 수험생 태워주기 장소를 운영한다. 교통정체 등으로 시험장에 제시간에 도착하기 어려운 수험생에게는 순찰차를 이용한 긴급 수송도 지원한다.

신효섭 전북경찰청장은 “수험생들이 좋은 결실을 거두도록 시험일 교통관리에 주력할 계획”이라며 “도민들도 시험장 주변 주정차를 자제하고, 특히 영어 듣기평가 시간에는 경적 사용을 삼가는 등 수험생들이 시험에 집중할 수 있도록 협조해 달라”고 당부했다.

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