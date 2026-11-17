인공지능(AI)과 초소형 기기를 사용한 세무사 시험 부정행위가 드러나면서 19일 치러지는 대학수학능력시험(수능)에도 빨간불이 켜졌다. 이미 ‘AI 커닝’과의 전쟁을 치르고 있는 해외 대입시험의 AI 부정행위 단속 사례가 주목받고 있다.

17일 수능 고사장으로 지정된 서울의 한 고등학교 앞에서 켠 휴대폰 와이파이 목록에 공공와이파이를 비롯한 각종 무선 네트워크 이름이 표시되고 있다. 연합뉴스

◆中, 검색대·전파 차단·AI 기능 제한 ‘3중 방어망’

중국은 수년 전부터 대학입학시험 가오카오(高考)의 보안 조치를 강화해 왔다. 지난 6월 치러진 가오카오에서는 입장 검색부터 시험장 감시, 전파 차단 등 한층 강화된 대응이 펼쳐졌다.

광둥성에서는 시험장 통제구역 입구에서 휴대용 금속탐지기 검사와 스마트 검색대 통과, 시험실 입구에서 금속탐지기 재검사 등 3단계 보안 검색을 진행했다. 여기에 AI 기반 지능형 순찰 시스템을 도입해 폐쇄회로(CC)TV가 수험생과 감독관의 이상 행동을 포착하면 해당 장면 전후 20초 영상을 자동 저장하고 담당자가 확인해 조치하도록 했다.

대대적인 전파 차단과 감시도 병행됐다. 산둥성은 올해 가오카오 기간 시험장에 1528개의 스마트 보안 게이트와 4만275대의 5G 신호 차단 장비를 배치했다. 중국 공업정보화부도 전국적으로 이동식 전파 감시 차량을 7306회, 감시 장비 1만5624대를 투입했다고 밝혔다.

지난 6월 중국의 대학입학시험 가오카오(高考) 첫날, 수험생들이 베이징의 한 고등학교 고사장으로 들어가고 있다. 베이징=AP연합

민간 AI 플랫폼도 단속에 동참했다. 텐센트·알리바바 등 중국 주요 AI 서비스들은 가오카오 시간대 이미지 인식·분석 기능을 제한했다. 텐센트의 AI 위안바오는 이미지를 분석해 달라는 요구에 “가오카오의 공정성을 위해 시험 시간 동안 해당 기능을 사용할 수 없다”며 “6월9일 08:00-12:30, 14:30-18:15, 6월10일 08:00-12:30, 15:00-17:00”이라는 사용 불가 시간 안내 메시지를 내보냈다.

중국에서는 스마트 워치·안경 등 전자기기를 소지하기만 해도 사용 여부와 관계없이 부정행위로 간주돼 전 과목 점수가 무효화되고 최대 3년간 대입 응시 자격이 박탈된다. 후베이성 우한에서는 전용 판별 기기까지 동원해 스마트 안경 반입을 걸러냈다.

◆美 SAT·佛 바칼로레아도 ‘AI 커닝’ 총력전

다른 국가들도 시험장 문턱을 높이고 있다.

뉴욕타임스(NYT)에 따르면 미국 대학입학자격시험(SAT)을 주관하는 칼리지보드는 지난 3월 ‘오토 SAT’(Auto SAT)를 활용해 시험을 치른 수험생 사례를 적발하고 대응에 나섰다. 오토 SAT는 화면 잠금을 우회해 실시간으로 AI의 정답을 띄우는 악성 프로그램이다. 칼리지보드는 시험 시스템의 설계와 코드를 변경했으며 개발자 상대로 소송을 제기했다.

아울러 칼리지보드는 3월 시험장 내 스마트 안경 사용도 금지했다. 7월에는 금지 대상을 인터넷·AI 접속이 가능한 모든 안경으로 확대하고 감독관의 안경 검사 권한을 명문화했다.

AI 챗봇을 활용해 시험 문제를 풀고 있는 학생. 사진은 기사 내용과 무관함. 게티이미지뱅크

프랑스 교육 당국은 대입 자격시험 바칼로레아에서 스마트폰·AI 부정행위가 잇따르자 모든 교육청에 휴대전화 탐지기를 배치해 필기시험 기간 시험장에 무작위로 투입하고 있다. 부정행위 적발 시 시험 무효와 함께 최대 5년간 응시를 제한하며, 지난 2월에는 시험 종료 후 적발된 부정행위까지 사후 징계할 수 있도록 시행령을 개정했다.

국내에서도 시험장 내 스마트 기기 반납과 공공 와이파이 차단 검토 등 대책이 논의되고 있지만 수능을 코앞에 두고 우왕좌왕하는 모습이다. 초소형·웨어러블 기기와 AI 기술이 빠르게 진화하는 만큼 수험생의 기본권을 침해하지 않으면서도 공정성을 담보할 실효성 있는 방어책 마련이 과제로 떠올랐다.

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