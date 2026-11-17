롯데바이오로직스는 글로벌 제약사와 바이오의약품 위탁생산(CMO) 계약을 체결하며 첫 대규모 상업 생산을 수주했다고 17일 밝혔다. 다만 비밀유지조항에 따라 롯데바이오로직스는 계약 상대와 제품 명칭과 수주 규모, 소재지는 밝히지 않았다.

롯데바이오로직스는 인천 송도 제1공장 준공을 앞두고 상업 생산 물량을 선제적으로 확보했다는 점에서 의미가 있다고 강조했다. 제기관 승인 경험을 바탕으로 안정적인 생산 역량을 확보해 왔으며, 이를 토대로 고객사 수요에 유연하게 대응하고 있다.

여기에 최근 미국 시러큐스 바이오 캠퍼스는 미국 식품의약국(FDA) 실사에서 ‘지적사항 0건’을 기록하며 무결점 품질 경쟁력을 다시 한번 증명했다. 회사는 시러큐스에서 축적한 규제기관 대응 경험과 품질 관리 노하우를 송도 바이오 캠퍼스에도 그대로 적용해 글로벌 수준의 일관된 품질 관리 체계를 구축하고 있으며, 이를 통해 글로벌 고객사의 높은 품질 요구에 부응한다는 방침이다.

박제임스 롯데바이오로직스 대표이사는 “이번 계약은 롯데바이오로직스가 단순한 CDMO 신규 진입자를 넘어 글로벌 고객사의 핵심 공급망 파트너로 자리매김하고 있음을 보여주는 성과”라며 “축적된 품질 경쟁력과 안정적인 공급 역량을 바탕으로 고객사의 성공적인 신약 상업화를 적극 지원해 나가겠다”고 밝혔다.

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