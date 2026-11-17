기업들이 준법경영과 사회공헌 활동부터 임직원 역량 강화, 지역사회 협력까지 다양한 활동을 통해 기업 경쟁력 높이기에 나서고 있다.

김승환 아모레퍼시픽 대표이사와 김진봉 자율준수관리자 및 공정거래 관련업무 담당 임원들이 11월 16일 서울 용산 아모레퍼시픽 세계본사에서 열린 ‘공정거래 자율준수(CP) 강화 선포식’에서 공정거래 자율준수 실천 의지를 다짐하고 있다. 아모레퍼시픽 제공

17일 업계에 따르면 아모레퍼시픽은 공정거래 자율준수 문화를 조직 전반에 확산하기 위한 활동을 강화하고 있다.

아모레퍼시픽은 지난 16일 서울 용산 세계본사에서 김승환 대표이사와 공정거래 관련 임원들이 참석한 가운데 공정거래 경영자 교육과 자율준수 강화 선포식을 개최했다.

공정거래 자율준수 프로그램(CP)은 기업이 공정거래 관련 법규를 자율적으로 준수하기 위해 운영하는 내부 준법관리 체계다. 아모레퍼시픽은 임직원 교육과 위험성 평가, 사전 업무 협의, 내부 점검 등을 통해 관련 법규 준수 활동을 이어왔다.

이번 교육에서는 공정거래위원회의 규제 동향과 주요 유통 경로별 유의사항 등을 공유했다. 참석자들은 공정거래 관련 법규 준수와 사전 협의, 교육 등 CP 활동에 적극적으로 참여하고 투명한 업무 문화를 실천하겠다고 다짐했다.

깨끗한나라는 임직원의 자발적인 헌혈 활동을 이어가며 대한적십자사가 운영하는 '2026년 생명나눔기업 명예의 전당'에 이름을 올렸다. 깨끗한나라는 지난해 8월부터 올해 7월까지 1년간 임직원 111명이 헌혈에 참여해 100명 이상 참여 기업에 등재됐다. 2021년부터 올해 11월까지 누적 참여 인원은 472명이다.

앞서 깨끗한나라는 지난해 대한적십자사 서울 남부혈액원과 생명나눔단체 업무협약을 체결하고 연 2회 이상 정기적인 헌혈 활동을 추진해 왔다. 임직원 포상과 복지 지원 등 참여를 독려하는 제도도 운영하고 있다.

걷기 편한 신발 브랜드 르무통은 사단법인 제주올레와 손잡고 정기 걷기 프로그램을 시작했다. 르무통은 지난 14일 제주올레 18코스 사라봉·별도봉 일대에서 '올레산책 with 르무통' 첫 행사를 진행했다. 사전 신청자 약 80명과 자원봉사단, 양측 관계자 등이 참여했으며 배우 류승룡도 함께 걸었다.

이번 프로그램은 지난 10월 체결한 업무협약의 첫 공동 사업이다. 앞으로 52주간 매주 토요일 오전 운영할 예정이며, 제주도민과 여행객 누구나 무료로 참여할 수 있다. 르무통은 그동안 문경과 순천, 부산 등에서 지역 특색을 반영한 '르무통 산책회'를 16차례 진행했다.

국가유산진흥원, 한국관광공사, 제주올레 등과 협력하며 걷기를 지역 관광과 문화 자원으로 연결하는 활동도 확대하고 있다.

파마리서치는 영업·마케팅 담당자의 제품 이해도와 시장 대응 역량을 높이기 위해 정기적인 학술 교육과 의료진 초청 세미나를 운영하고 있다.

최근에는 영업·마케팅 담당 임직원을 대상으로 '리쥬란 연자 초청 세미나'를 열었다. 최수민 리쥬베리의원 원장이 강연자로 참여해 글로벌 스킨부스터 시장 동향과 리쥬란 시술 프로토콜, 의료진 관점에서의 효과적인 영업·마케팅 방향 등을 공유했다. 이와 함께 분기별 학술 교육인 'L.E.A.D 학술교육'과 월별 제품·마케팅 정책 교육도 진행하고 있다.

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