전북 서해안 유네스코 세계지질공원이 첫 재검증에서 최고 등급인 그린카드(Green Card)를 획득해 2031년까지 세계지질공원 지위를 유지하게 됐다. 고창군과 부안군 일대 지질유산의 체계적인 보전·관리와 교육·관광 기반 조성 노력이 국제적으로 인정받은 결과다.

고창군은 전북 서해안 세계지질공원이 최근 열린 제11차 유네스코 세계지질공원 이사회에서 재검증 결과 만장일치로 그린카드를 받았다고 17일 밝혔다.

전북 고창의 대표 지질 명소인 병바위. 고창군 제공

고창군의 대표 지질 명소인 고창갯벌. 고창군 제공

전북 서해안 세계지질공원은 8000만년 전 화산활동으로 형성된 지질유산과 서해안 갯벌의 학술적·경관적 가치를 인정받아 2023년 국내 최초 해안형 유네스코 세계지질공원으로 지정됐다. 이후 지질유산 보전과 활용을 위한 사업을 추진해 왔다.

앞서 지난 5월 유네스코 평가단이 현장평가를 진행해 고창군의 대표 지질 명소인 병바위와 고창갯벌, 고인돌군, 운곡습지 등의 지질유산 관리 현황과 탐방 시설, 교육·해설 프로그램 운영 실태 등을 살폈다. 부안에는 직소폭포, 적벽강, 채석강, 솔섬, 모항, 위도 등이 대상이다. 그 결과 지난 4년간 권고사항 이행 노력과 지질유산의 체계적인 관리·활용 성과가 긍정적인 평가를 받은 것으로 전해졌다.

유네스코 세계지질공원은 세계유산, 생물권보전지역과 함께 유네스코의 3대 국제 지정제도 중 하나다. 지질유산 보전과 교육, 지속 가능한 지역 발전을 목적으로 하며, 지정 이후 4년마다 보전·관리와 교육, 지역사회 참여 등을 종합 평가한다. 평가 결과에 따라 그린카드와 옐로카드, 레드카드가 부여되며 그린카드를 받으면 다음 평가 때까지 지위를 유지할 수 있다.

전북 부안군 변산반도 채석강. 습곡과 단층, 화석 등으로 이뤄진 해식절벽과 빼어난 자연 경관으로 관광객들이 즐겨 찾는 명소다. 전북도 제공

전북 고창의 대표 지질 명소인 고인돌유적지. 고창군 제공

심덕섭 고창군수는 “세계유산도시 고창의 우수한 지질·생태·문화자원을 적극 활용해 지속 가능한 지질관광을 활성화하고 지역 발전으로 이어지도록 할 것”이라고 말했다.

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