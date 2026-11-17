“너를 넘어야 첫 승을 따낸다”

둘 중 하나는 무조건 마수걸이 승리를 달성할 수 있다. 여자 프로배구에서 유이하게 시즌 첫 승을 신고하지 못한 현대건설과 SOOP이 빛고을에서 ‘멸망전’을 치른다.

현대건설과 SOOP은 18일 광주 SOOP 스타디움에서 2026~2027 V리그 여자부 1라운드 맞대결을 펼친다.

두 팀 모두 시즌 출발이 험난하다. SOOP과 현대건설 모두 4전 전패로 아직 첫 승을 올리지 못하고 있다. 세트 득실에서 SOOP(2득, 12실)이 현대건설(1득, 12실)에 비해 아슬아슬하게 앞서며 한 계단 높은 6위에 위치해있다.

물론 두 팀의 부진이 결이 같은 건 아니다. SOOP의 부진은 어느 정도 예견된 결과였다. 2021~2022시즌부터 여자부 ‘제7 구단’으로 창단한 페퍼저축은행은 2025~2026시즌을 끝으로 배구단 운영을 포기했다. 그래도 차기 시즌을 위해서 외국인 선수 재계약 혹은 트라이아웃 참가 등의 작업을 해놓았다면 좋았으련만, 페퍼저축은행은 핵심 전력에 해당하는 박정아(도로공사), 이한비(현대건설)이 FA 자격을 얻자 사인 앤드 트레이드로 현금을 챙기는 등 팀을 폐허로 만들어 놓고 떠났다. 페퍼저축은행이 일찌감치 구단 운영에 손을 놓으면서 소속 선수들은 개인적으로 몸을 만들고 훈련을 이어가야 하는 상황이 이어졌다.

가까스로 SOOP의 인수가 결정됐고, 초대 감독으로 김세진 전 한국배구연맹(KOVO) 경기운영본부장을 선임했다. 팀의 근간이 되는 외국인 선수는 트라이아웃에서 나머지 6개 구단의 선택을 받지 못한 선수 중 오드리아나 피츠모리스(미국)을 골라야했고, 아시아쿼터로는 이즈쉬에(중국)을 영입했다. 김세진 감독이 부랴부랴 꽤 긴 기간을 인수냐, 해체냐의 기로에 놓였던 선수들을 한데 모아 훈련에 돌입했지만, 기존 팀들을 상대로 승리는커녕 한 세트를 따내기도 힘든 상황이다.

반면 현대건설은 지난 시즌에도 정규리그 2위에 올랐던 강팀이었기에 올 시즌 부진한 출발이 더욱 충격적으로 다가온다. 지난 시즌을 끝으로 현역에서 물러난 팀의 상징과도 같았던 ‘블로퀸’ 양효진의 공백이 생각보다 크게 느껴지는 현대건설이다. 미들 블로커이면서도 V리그 남녀부 통틀어 통산 득점 1위(8406점)에 올랐던 양효진의 빈 자리는 블로킹뿐만 아니라 공격력에서 처절하게 느껴지는 모습이다. 미들 블로커진의 공격력 약화를 메우기 위해 현대건설은 과거 정관장에서 두 시즌(2023~2025)을 뛰었던 ‘인도네시아 특급’ 메가를 아포짓 스파이커로 영입하고, 미국 출신의 아웃사이드 히터 조던 윌슨을 뽑아 ‘좌우 쌍포’의 화력으로 공격의 중심을 옮기려 했다.

그러나 메가는 무릎 부상의 여파인 듯, 정관장 시절의 타점이나 폭발력을 재현해내지 못하고 있고, 조던은 준수한 공격력에 비해 리시브가 부족해 상대 목적타의 타겟이 되고 있다. 여기에 양효진의 공백을 메우려 영입한 배유나가 ‘에이징 커브’에 돌입한 모양새로, 공격력에서 전혀 도움을 주지 못하고 있다. 국가대표 주전 세터 김다인도 최근 3~4년 동안 소속팀과 대표팀에서 거의 풀타임에 가깝게 뛴 여파에다 항상 든든한 정답지가 되어줬던 양효진의 부재로 인해 특유의 경기 운영도 잘 보여주지 못하고 있다. 그야말로 총체적 난국에 빠진 현대건설이다.

두 팀 간의 맞대결에선 그나마 현대건설이 유리한 상황이다. SOOP의 오드리아나가 훈련 도중 동료의 발을 밟아 왼쪽 발목이 돌아가는 부상을 입어 현대건설전에는 출전이 불가능하다. 물론 지금의 현대건설은 상대 외인의 부재에도 불구하고 낙승을 기대할 수 없는 경기력이다. 냉정하게 말하면 두 팀은 서로가 아니면 1승을 챙기기 어려워 보인다. 이날 맞대결에서 패하는 팀은 타격이 어마어마한, 그야말로 ‘멸망전’인 셈이다.

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