대외경제정책연구원(KIEP)이 내년도 세계경제 성장률을 종전보다 0.1%포인트 상향해 3.2%로 전망했다. 인공지능(AI) 관련 투자 확대가 성장세를 뒷받침하겠지만, AI 투자 붐 조정이나 주요국의 재정부담 확대 등은 주요 하방 요인으로 작용할 수 있다는 분석이다. KIEP는 AI 관련 투자가 한국의 성장세를 이끌 것이라 전망하면서도 에너지와 높은 글로벌 금리 등 비용 부담은 우리 경제 내수를 제약할 수 있다고 내다봤다.

KIEP는 17일 이런 내용을 담은 ‘2027년 세계경제 전망’을 발표했다. KIEP는 내년도 세계 성장률을 3.2%로 제시하며 올해 5월 전망(3.1%) 대비 눈높이를 소폭 상향했다. 이는 국제통화기금(IMF) 전망치인 3.4%보다 낮고, 경제협력개발기구(OECD) 전망치(3.0%)보다 높은 수준이다.

호르무즈 해협의 선박. 로이터 연합뉴스

주요국별로 미국은 AI 투자와 소비에 힘입어 내년에 2.1% 성장할 것으로 전망됐다. 올해 5월만 해도 1.8% 성장할 것으로 예측했는데, 6개월 만에 0.3%포인트 전망치를 올려 잡은 것이다. AI 관련 설비투자, 에너지 가격 안정 및 감세에 따른 실질 가처분소득 증가 등은 긍정적 요인으로 지목된 반면 높은 장기금리는 주택 및 비AI 부문의 투자 회복을 지연시킬 것이라고 KIEP는 설명했다. 내년 중국의 성장률은 4.2%로 종전 전망보다 0.1%포인트 하향했다. AI 관련 투자와 인프라 중심의 정책 지원에도 불구하고 통상 불확실성에 따른 수출 제약, 부동산과 지방재정 위축에 따른 내수 회복 지연 등이 성장의 발목을 잡을 수 있다는 분석이다.

KIEP는 내년도 성장률을 소폭 상향했지만, 상방보다는 하방요인이 큰 상황이라고 설명했다. KIEP는 우선 AI 투자 붐이 조정되고 자산가격이 급락할 경우 성장률이 전망치보다 하향할 수 있다고 분석했다. AI 서비스 매출과 생산성 개선이 기대에 미치지 못하면 기술주 급락과 데이터센터 등 설비투자 축소를 동시에 유발하고, 이는 한국 대만 등 아시아 국가의 기술제품 수출 둔화로 이어질 수 있다는 것이다. 현재 AI 인프라 구축에 필요한 자금 규모가 커지면서 일부 사업자는 회사채나 사모 대출 등을 통해 외부 자금을 끌어오고 있다. 투자 회수 기간이 길고 매출 불확실성이 큰 사업일수록 금리 상승에 취약한 구조가 형성되고 있는 셈이다.

주요국의 재정부담 증가로 글로벌 금융 불안이 확대될 수 있는 점도 불안요인으로 지목됐다. 세계 공공부채는 지난해 국내총생산(GDP) 대비 약 94%에서 2029년 100%에 이를 것으로 전망된다. OECD 회원국 중앙정부 시장성 부채 차환 필요액은 지난해 약 13조5000억달러였는데, 올해는 14조달러까지 늘 것이란 관측이다. 이런 상황에서 주요국의 재정 신뢰도가 약화돼 장기금리의 추가 상승으로 이어지면 차환 비용과 이자 지출이 늘 수 있다고 KIEP는 설명했다. KIEP는 “주요국 기초 재정적자가 지속되면 GDP 대비 정부 부채 비율을 안정시키기 어려워져 부채 지속가능성에 대한 시장의 우려가 기간프리미엄 확대와 신규 국채 발행금리의 추가 상승으로 이어질 수 있다”면서 “국채가격 하락에 따른 금융기관 손실과 신흥국 자본 유출이 겹치면서 재정과 금융 부문의 취약성이 상호 증폭될 가능성이 있다”고 분석했다.

KIEP는 이와 함께 미국과 중국이 유예했던 수출 통제가 시행되거나 추가 조치가 도입될 경우, 핵심 중간재의 조달이 지연돼 세계 교역과 설비투자가 둔화될 수 있다고 덧붙였다. KIEP는 특히 AI 투자 조정과 금융 여건 악화, 공급 차질이란 ‘충격’ 시나리오가 중첩될 경우 성장 하방 압력이 상호 증폭될 수 있다고 경고했다. KIEP가 최근 전문가 50명을 대상으로 실시한 설문조사 결과에서는 ‘국가부채 증가와 재정건전성 악화’와 ‘AI 투지수익 기대 악화와 기술주 등 자산 가격 조정’이 각각 29표를 얻어 가장 주요한 하방리스크로 꼽혔다.

KIEP는 미국 민주당이 중간선거에서 대승하면서 데이터센터 등 AI 투자 위축 가능성이 거론되고 있지만 적어도 내년까지는 반도체 공급 부족 현상이 이어질 것이라고 전망했다. 김혁중 KIEP 북미유럽팀 부연구위원은 “데이터센터 투자가 가장 많이 이루어진 텍사스주 같은 경우도 이미 (공화당 소속) 현 주지사가 전력이나 용수 문제 관련 더 깐깐하게 심사하겠다고 발표한 상황이었다”면서 “새로운 주지사가 오게되면 데이터센터를 건설할 때 들어가는 인력에 대한 조건들을 강화하는 새로운 정책들이 등장할 수 있겠지만, 전반적으로는 데이터센터 규제가 중간선거 전후에 따라서 엄청나게 영향을 받는다고는 보이진 않는다”고 말했다. 김 부연구위원은 “(각 주에서) 신규 허가에 대해서 깐깐하게 심사하는 그런 입장이기 때문에 당장 내년까지 반도체의 어떤 공급 부족 현상이 이어지지 않을까 평가한다”고 덧붙였다.

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