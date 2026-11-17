지난 11일 서울 용산구 서울시교육청에서 수능 스마트 안경(AI 안경) 전담 본부요원 연수가 열리고 있다. 이날 교육청은 수능 당일 AI 기능이 탑재된 스마트 안경을 악용한 부정행위를 막고자 전담요원 교육에 착수했다. 뉴스1

인공지능(AI)과 첨단 전자기기를 활용한 세무사 시험 부정행위가 드러나면서 외신들도 한국 사회의 시험 공정성 논란에 주목하고 있다.

특히 대학수학능력시험(수능)을 앞둔 시점에서 이번 사건이 발생하면서 AI 기술의 발전이 기존 시험 관리 체계에 새로운 위협이 될 수 있다는 우려도 제기됐다.

AP통신과 로이터통신, CNN 방송, 블룸버그통신 등 주요 외신은 16일(현지시간) 세무사 시험 수석 합격자의 부정행위 사건을 보도하며 한국 사회가 받은 충격과 수능의 중요성, 첨단 기술을 활용한 부정행위의 확산 가능성 등을 조명했다.

AP통신은 카메라와 AI를 이용한 세무사 시험 부정행위가 드러나면서 한국이 충격에 빠졌다고 전했다.

AP는 수능을 학업 경쟁이 치열하기로 악명 높은 한국에서 취업 전망과 사회적 지위는 물론 결혼까지 좌우할 수 있는 중대한 연례행사라고 소개했다.

수험생들의 원활한 이동을 위해 매년 출근 시간을 늦추고, 영어 듣기 평가 시간에는 항공기 운항까지 중단하는 등 한국 사회가 최적의 시험 환경을 조성하기 위해 총력을 기울인다는 점도 전했다.

그러면서 한국 당국이 최근 수개월간 AI 기능이 탑재된 안경 사용을 막는 데 집중해왔지만, 이번 사건은 눈에 잘 띄지 않는 다른 전자기기를 활용한 부정행위에도 충분히 대비하고 있는지 의문을 제기했다고 짚었다.

로이터통신은 이번 사건이 한국의 중요한 시험 제도에 대한 국민적 신뢰를 흔들었다고 보도했다. 수능을 앞두고 정부가 마련한 대응책과 시험 관리 강화 방안에도 주목했다.

CNN 방송은 이번 사건을 계기로 한국 정부가 수능을 앞두고 긴급 대응팀을 꾸리는 등 비상 대응에 나섰다고 전했다.

CNN은 수능을 8시간 동안 진행되는 고난도 시험으로 소개하며, 경쟁이 치열한 한국 사회에서 미래의 성공과 사회적 지위를 가늠하는 척도로 여겨진다고 설명했다.

AI 기술의 발전으로 부정행위 수법도 더욱 교묘하고 정교해지고 있다는 분석도 내놨다. 과거에도 부정행위를 시도하는 학생들은 있었지만, AI 안경을 비롯한 신기술이 시험의 공정성을 위협하는 새로운 변수로 떠올랐다는 것이다.

CNN은 한국 토익 시험과 대만 명문 의대 입학시험에서 스마트 안경을 착용한 응시자가 적발돼 부정행위로 처리된 사례도 소개했다. 중국에서도 매년 1000만명 이상이 응시하는 대학 입학시험을 앞두고 당국이 안경 검사를 의무화하는 등 대응에 나서고 있다고 전했다.

블룸버그통신은 이번 사건이 갈수록 정교하고 은밀해지는 AI 기술과 전자기기가 초래하는 문제를 보여준다고 분석했다.

이들 기술과 기기가 학업과 직업적 미래를 좌우할 수 있는 주요 시험에서 공정성을 확보하기 위해 마련된 기존 안전장치를 우회할 수 있다는 지적이다.

외신들의 보도를 종합하면 이번 사건은 AI와 첨단 전자기기의 발전이 기존 시험 관리 체계의 한계를 드러낼 수 있음을 보여준다.

수능을 앞둔 한국 사회에서도 새로운 기술 환경에 맞춰 시험의 공정성과 신뢰를 지키기 위한 대응이 중요한 과제로 떠올랐다.

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