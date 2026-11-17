“불이야∼ 불이야!”

지난 14일 오후 10시30분쯤 전북 전주시 덕진구 우아동의 한 주택가. 늦은 밤 주민들의 다급한 외침이 울려 퍼졌다. 비번일 자택서 쉬고 있던 진안소방서 소속 강인환(27) 소방사는 소리가 들리는 곳으로 곧장 달려 나갔다. 20여m 떨어진 인근 빌라 1층 주차장에서 불길이 치솟고 있었다.

지난 15일 밤 전기적 요인으로 추정되는 불이 난 전북 전주시 한 빌라 1층 주차장 모습. 전북도소방본부 제공

불이 난 곳은 필로티 구조의 주차장. 불길과 연기가 위층으로 번지면 자칫 큰 피해로 이어질 수 있는 긴박한 상황이었다. 소방관인 그에게 망설일 이유는 없었다.

강 소방사는 주변 주민들에게 119 신고를 요청한 뒤 자신도 직접 화재 사실을 알렸다. 이어 집으로 뛰어가 소화기를 챙겨 다시 현장으로 달려가 초기 진화에 나섰다. 현장에 도착한 소방대원들에게는 화재 상황을 전달하며 진압 활동을 도왔다.

전북도소방본부에 따르면 이날 오후 10시41분 신고를 접수하고 5분여 만에 현장에 도착해 오후 10시53분 불을 완전히 껐다. 당시 빌라에 있던 주민 15명 중 13명은 스스로 대피했고, 2명은 외출 중이어서 인명 피해는 발생하지 않았다. 주차장에 세워진 차량도 차주와 연락해 신속히 외부로 이동시켜 피해를 막았다.

이번 화재로 빌라 외벽 3㎡가 소실되고 천장 15㎡가 그을렸으며, 전기자전거 1대와 계량기함 등이 불에 타 361만3000원(소방서 추산)의 재산 피해가 났다. 소방 당국은 계량기 전선에서 단락 흔적이 발견된 점 등을 토대로 전기적 요인에 의해 불이 난 것으로 추정하고 정확한 원인을 조사하고 있다.

비번일 자택 인근 빌라서 발생한 화재를 목격하고 소화기로 신속히 초기 진화에 나선 진안소방서 소속 강인환 소방사. 전북도소방본부 제공

강인환 소방사는 “소방공무원으로서 화재 상황을 목격하고도 그냥 있을 수 없었다”며 “큰 피해로 이어지지 않고 화재가 안전하게 마무리돼 다행스럽다”고 말했다.

진형민 전북소방본부장은 “비번에도 도민의 안전을 위해 주저 없이 행동한 강 소방사의 책임감과 사명감에 박수를 보낸다”고 밝혔다.

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