미국을 방문 중인 김진아 외교부 2차관이 16일(현지시간) 샌프란시스코에서 제이콥 헬버그 미 국무부 경제차관을 만나 인공지능(AI) 등 한·미 경제협력 방안을 논의했다.

김진아 외교부 2차관(오른쪽)이 16일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 만난 제이콥 헬버그 미 국무부 경제차관과 기념촬영을 하고 있다. 외교부 제공

외교부에 따르면 두 차관은 한·미 경제협력 전반에 대해 의견을 교환하고 첨단산업 분야의 협력을 강화하기로 했다. 헬버그 차관은 한국의 AI 정책 방향과 메가프로젝트 추진 동향을 물었다. 김 차관은 국내 AI 기본법의 취지를 소개하고 반도체·데이터센터·피지컬 AI 등을 아우르는 메가프로젝트의 구성과 기업 간 매칭 등 추진 방향을 설명했다.

김 차관은 지난달 발표된 대미 전략투자가 양국 경제 관계를 한층 공고히 하는 계기라며 사업이 원활히 이행될 수 있도록 미국 측에 지원을 당부했다. 특히 한국 기업의 현지 투자와 향후 전략투자 사업을 뒷받침하려면 기업인과 기술 인력이 안정적으로 미국을 방문할 수 있어야 한다고 강조했다. 양측은 제11차 한·미 고위급 경제협의회(SED)에서 경제협력 방안을 계속 논의하기로 했다.

김 차관은 전날 샌프란시스코에서 열린 ‘팍스 실리카 리트리트’에 참석해 ‘지속가능한 번영의 안전한 기반에 관한 샌프란시스코 선언’에 서명했다. 선언에는 AI 주도 성장과 민감기술·핵심 인프라 보호를 위한 협력 의지가 담겼다. 한국과 미국을 비롯해 호주, 인도, 이스라엘, 일본, 카타르, 싱가포르, 아랍에미리트, 영국 등 10개국이 서명했다.

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