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노년기 사망 위험을 끌어올리는 것은 혼자 산다는 사실 자체보다 가난과 사회적 고립인 것으로 나타났다. 가까운 친구를 1년에 한 번도 만나지 않거나 친한 친구가 없는 독거노인은 같은 수준으로 교류하는 동거 노인보다 심근경색·뇌졸중 같은 심뇌혈관질환으로 숨질 위험이 3.41배 높았다.

같은 독거노인이라도 형편과 관계에 따라 위험이 갈리는 것이다.

17일 국제학술지 ‘BMC 노인의학’(BMC Geriatrics) 최신호에 따르면 서울대병원 가정의학과 조비룡·김계형 교수 등이 참여한 공동 연구팀은 한국고령화연구패널조사(KLoSA)에 참여한 60세 이상 고령자를 장기간 추적해 이런 결과를 얻었다.

분석 대상은 2006년부터 2020년까지 혼자 사는 상태나 다른 사람과 함께 사는 상태가 바뀌지 않은 3771명이다. 이 가운데 독거노인은 435명, 동거 노인은 3336명이었다. 평균 12.38년의 추적 기간에 전체의 52%인 1961명이 숨졌다.

◆ 혼자 살아서 위험한 줄 알았는데

처음 결과만 보면 혼자 사는 노인이 훨씬 위험해 보였다. 나이와 성별, 흡연·음주·운동 같은 건강행태를 보정한 분석에서 독거노인의 전체 사망 위험은 동거 노인보다 49% 높았다. 암 사망 위험은 81%, 심뇌혈관질환 사망 위험은 92% 높았다.

하지만 소득과 교육 수준, 거주지역 등 사회경제적 요인까지 고려해 두 집단의 조건을 통계적으로 맞추자 결과가 달라졌다. 전체 사망은 물론 암·심뇌혈관질환 사망에서도 독거 여부에 따른 유의한 차이가 사라졌다.

실제 연구 시작 당시 독거노인은 동거 노인보다 소득과 교육 수준이 낮았고, 규칙적으로 운동하는 비율도 낮았다. 혼자 산다는 사실보다 혼자 사는 노인에게 많이 겹친 경제적·사회적 취약성이 사망 위험과 맞닿아 있을 수 있다는 얘기다.

◆ 연 소득 500만원, 친구 만남 횟수가 갈랐다

소득 수준으로 나눠 보면 차이가 다시 드러났다. 연간 가구소득이 500만원 미만인 독거노인은 같은 소득 수준의 동거 노인보다 전체 사망 위험이 33%, 심뇌혈관질환 사망 위험이 68% 높았다. 연 500만원은 한 달로 치면 42만원 남짓이다.

반면 연간 소득이 500만원 이상인 집단에서는 혼자 살든 함께 살든 사망 위험에 통계적으로 유의한 차이가 없었다.

친구와의 교류도 중요한 변수였다. 가까운 친구를 일주일에 한 번 이상 만나는 독거노인은 동거 노인과 심뇌혈관질환 사망 위험에서 유의한 차이가 없었다.

이와 달리 친구를 1년에 한 번도 만나지 않거나 친한 친구가 없는 독거노인은 사회적 교류 수준이 같은 동거 노인보다 심뇌혈관질환 사망 위험이 3.41배에 달했다. 친구를 1년에 한 번 이상, 일주일에 한 번 미만 만나는 독거노인도 위험이 2.72배로 추정됐지만 통계적으로 유의한 수준에는 이르지 못했다.

◆ 안부 확인 넘어 관계를 이어야

연구팀은 독거노인의 건강을 따질 때 함께 사는 가족이 있는지만 확인해서는 충분하지 않다고 설명했다. 현재 정부는 혼자 사는 노인의 집에 감지기와 호출기를 설치하는 응급안전안심서비스를 운영하고 있다. 16일 보건복지부에 따르면 이 장비로 대응한 응급상황은 지난해 38만5066건이었다.

연구팀은 “혼자 사는 모든 노인을 똑같은 위험집단으로 간주하기보다는 경제적으로 어렵고 주변 사람들과 교류가 단절된 노인을 먼저 찾아 지원할 필요가 있다”면서 “단순한 안부 확인이나 응급상황 대응에 그치지 말고 정기적인 건강관리와 의료서비스 이용을 돕는 동시에 가족, 친구, 이웃과의 관계를 유지할 수 있도록 지원하는 접근이 필요하다”고 강조했다.

한편 혼자 사는 노인과 가난한 노인은 모두 적지 않다. 국가데이터처에 따르면 65세 이상 1인 가구는 지난해 245만5947가구였다. 처분가능소득 기준 66세 이상 은퇴연령층의 상대적 빈곤율은 2024년 37.7%로, 10명 중 4명꼴이 중위소득 절반 이하로 생활하고 있다.

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