안동의료재단 안동병원은 17일 병원 로비에서 생명사랑위기대응센터 운영 13주년을 맞아 생명존중 문화 확산과 자살예방 인식개선을 위한 캠페인을 개최했다.

이번 캠페인은 생명의 소중함을 알리고 정신건강 문제나 심리적 위기를 겪는 이들이 적절한 도움을 받을 수 있도록 자살예방에 대한 사회적 관심과 인식을 높이기 위해 마련됐다.

안동병원은 17일 병원 로비에서 생명사랑위기대응센터 운영 13주년 맞아 자살예방 인식개선을 위한 캠페인을 개최했다. 안동병원 제공

최근 정부가 자살예방 상담 인력 확충 등 대응체계 강화에 나서면서 자살 고위험군에 대한 조기 개입과 지속적인 사후관리의 중요성이 강조되고 있다. 특히 자살시도자의 경우 신속한 응급치료뿐 아니라 정신건강 평가와 심리적 지원, 지역사회 연계 등 지속적인 관리가 중요하다.

안동병원은 2013년부터 보건복지부의 ‘응급실 기반 자살시도자 사후관리사업’에 참여하며 지역사회 자살예방을 위한 역할을 수행해 왔다. 생명사랑위기대응센터는 응급실에 내원한 자살시도자를 대상으로 응급의학과와 정신건강의학과 진료를 연계하고 심리상담과 퇴원 후 사례관리 등을 통해 자살 재시도 예방을 돕는다. 지역 정신건강복지센터 등 관계기관과 협력해 지속적인 지원이 필요한 대상자가 지역사회에서 적절한 도움을 받을 수 있도록 연계한다.

안동병원은 권역정신응급의료센터를 운영하며 정신응급환자에 대한 전문적인 진료체계도 갖추고 있다. 2023년 보건복지부 권역정신응급의료센터 운영기관으로 선정된 안동병원은 신체질환을 동반한 정신응급환자를 대상으로 응급의학과와 정신건강의학과 등 배후진료과 협진을 통해 365일 24시간 신체·정신과적 응급진료를 제공하고 있다.

특히 생명사랑위기대응센터와 권역정신응급의료센터를 통해 정신건강 위기 상황에 대한 신속한 의료적 대응과 자살 재시도 예방을 위한 사후관리가 이루어질 수 있도록 지원하고 있으며, 지역사회 관련 기관과의 협력을 통해 지속적인 관리체계를 강화하고 있다.

안동병원 나눔365 권부옥 단장은 “앞으로도 위기에 놓인 환자들이 적절한 치료와 지속적인 지원을 받을 수 있도록 지역사회 생명안전망 강화에 힘쓰겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지