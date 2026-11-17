롤링페이퍼에 담을 문구를 정하고 있는 마음잇기 캠프 참여 청소년의 모습. (사진=국립중앙청소년수련원)

한국청소년활동진흥원(이사장 김진상)이 운영 중인 국립중앙청소년수련원(이하 중앙수련원)이 천안교육지원청 Wee센터와 공동으로 ‘마음잇기 2차 캠프’를 개최했다. 이번 행사는 심리·정서적 위기를 겪는 청소년과 그 가족이 다양한 공동체 활동을 통해 서로를 이해하고 소통할 수 있도록 마련됐다.

올해 두 번째로 진행된 캠프는 지난 9월 운영한 1차 캠프의 운영 결과를 바탕으로 참가 대상을 확대했다. 중앙수련원에 따르면 1차 참가자를 대상으로 실시한 가족 기능 검사에서 가족 적응성과 응집성이 유의미하게 향상된 것으로 나타났다. 2차 프로그램은 11월 14일부터 15일까지 1박 2일간 이어졌으며, 청소년과 보호자 및 인솔자 등 총 90명이 함께했다.

중앙수련원은 첫 번째 캠프 운영 이후 실시한 만족도 조사와 참가자들의 의견을 토대로 세부 일정을 조정했다. 야간 시간대 야외 활동을 축소하고 가족 단위로 대화와 협력에 집중할 수 있는 실내외 소그룹 프로그램을 보강해 가족이 함께 참여하는 시간을 늘렸다.

캠프에서는 가족 구성원들의 소통을 위한 다양한 체험형 활동이 이뤄졌다. 참가자들은 수련원 내 여러 장소를 이동하면서 공동 과제를 해결하는 ‘가족 미션 추적놀이’를 비롯해 신체 움직임을 통해 협력하는 ‘가족 협력 활동’, 서로에게 전할 메시지를 소품에 담는 ‘공예 체험’ 등을 경험했다. 마지막 일정으로는 가족들이 롤링페이퍼에 서로를 향한 생각과 캠프 참여 소감을 작성하고 공유하며 일정을 마무리했다.

정철상 중앙수련원 원장은 “가족의 지지와 건강한 소통은 심리적 어려움을 겪는 청소년이 일상을 회복하는 데 중요한 안전망이다”라며 “앞으로도 위기 청소년과 가족이 관계를 회복하고 정서적 안정을 찾을 수 있도록 맞춤형 가족 지원 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.

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