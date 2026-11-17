가을철 피부 건조를 막기 위해 사용하는 보습크림 8종을 대상으로 사용 만족도를 조사한 결과, 에스트라와 이니스프리 제품이 보습 성능에서 가장 높은 평가를 받았다. 전반적인 사용 만족도는 세타필 제품이 가장 높았다.

한국소비자원이 보습크림 품질비교시험에 사용한 8가지 제품. 연합뉴스(한국소비자원 제공)

한국소비자원은 시중에 판매되는 보습크림 8개 제품의 보습 성능과 사용감, 안전성, 환경성 등을 시험·평가한 결과를 17일 발표했다.

시험 대상은 △네이처리퍼블릭 쉐어버터 스팀 크림(모이스트) △라로슈포제 시카플라스트 멀티 리페어 크림 B5 △바이오더마 아토덤 크림 울트라, 세타필 모이스춰라이징 크림 △에스트라 아토베리어 365크림 △이니스프리 그린티 세라마이드 크림 △일리윤 세라마이드 아토 집중 크림 △피지오겔 데일리 모이스처 테라피 페이셜 크림 등 8개다.

◆ 보습 성능 제품별 차이…에스트라·이니스프리 모두 우수

만 20~59세 여성 22명을 대상으로 진행한 보습 성능 평가에서는 피부 표면의 건조함을 완화하는 보습력과 피부 밖으로 수분이 빠져나가는 것을 줄이는 수분 증발 감소도에서 제품별 차이가 나타났다.

보습력은 라로슈포제와 에스트라, 이니스프리 등 3개 제품이 상대적으로 우수한 평가를 받았다. 나머지 5개 제품도 양호한 수준으로 평가됐다.

수분 증발 감소도에서는 세타필과 에스트라, 이니스프리, 일리윤, 피지오겔 등 5개 제품이 상대적으로 우수했다. 라로슈포제는 양호, 네이처리퍼블릭과 바이오더마는 보통 수준이었다.

두 항목에서 모두 상대적으로 우수한 평가를 받은 제품은 에스트라와 이니스프리 등 2종이었다.

피부 표면에서 손실되는 수분량을 측정한 결과 모든 제품이 사용 전보다 수분 손실량이 감소했다. 피부 표피에서부터 2.5㎜ 깊이까지의 수분 함유량 변화를 확인한 표피 이하 수분 증가도 역시 8개 제품 모두 양호한 수준이었다.

◆ 단위당 가격 66~456원…세타필이 가장 저렴

가격 차이도 컸다. 제품 공식 판매페이지에서 올해 3월 구매한 가격을 기준으로 1mL 또는 1g당 단위 가격을 비교한 결과 세타필이 66원으로 가장 저렴했다. 일리윤도 67원으로 비슷한 수준이었다.

반면 라로슈포제는 456원으로 가장 비쌌다. 가장 저렴한 세타필과 비교하면 약 6.9배 차이다. 제품별 단위 가격은 에스트라 351원, 이니스프리 405원, 네이처리퍼블릭 155원, 피지오겔 153원, 바이오더마 112원 등이었다.

◆ 사용 만족도는 세타필 1위…안전성은 전 제품 적합

소비자 50명이 참여한 사용감 평가에서는 세타필이 전반적인 사용 만족도 4.0점(5점 만점)으로 가장 높은 점수를 받았다. 흡수력도 4.1점으로 가장 높았다. 발림성과 유분감, 끈적임 등에서는 제품별로 큰 차이가 없었다.

안전성 평가에서는 8개 제품 모두 중금속과 보존제 등 유해물질 관련 기준을 충족했다. 내용량과 의무표시사항도 관련 기준에 적합했다.

용기의 재활용 용이성은 네이처리퍼블릭과 라로슈포제, 세타필, 피지오겔 등 4개 제품이 우수 등급을 받았다. 나머지 4개 제품은 보통 등급이었으며, 분리배출표시는 전 제품이 기준에 적합했다.

한국소비자원은 제품별로 보습 기능과 사용감, 단위당 가격에 차이가 있는 만큼 소비자의 피부 상태와 선호하는 사용감, 가격 등을 고려해 제품을 선택할 필요가 있다고 설명했다.

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