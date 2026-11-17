대우건설이 서울 양천구 신월시영아파트 재건축 사업 수주를 위해 미국 건축 디자인 업체 ‘JERDE(져디)’와 손잡았다.

대우건설은 17일 신월시영 재건축 사업에 JERDE와 공동으로 마련한 특화 설계를 제안한다고 밝혔다.

미국 건축 디자인 업체 JERDE(져디)가 설계에 참여한 미국 라스베이거스 벨라지오 호텔 앤 리조트 전경. 대우건설 제공

JERDE는 1977년 미국 로스앤젤레스에서 설립된 도시·건축 디자인 업체다. 일본 도쿄 롯본기힐스와 오사카 남바파크, 후쿠오카 캐널시티, 미국 라스베이거스 벨라지오 호텔 리조트 등의 설계에 참여했다. 현재 미국과 아시아 등 6개 지역에 거점을 두고 있으며, 세계 각국에서 150여개 프로젝트를 수행했다.

대우건설이 제안한 푸르지오 그랑베르 중앙광장. 대우건설 제공

대우건설은 신월시영 재건축 단지명으로 ‘푸르지오 그랑베르(PRUGIO GRANVERT)’를 제안했다. 단지명에는 넓고 푸른 자연을 담은 주거공간이라는 의미를 담았다. 설계에는 꽃이 피어나는 모습을 형상화한 ‘더 블라썸(The Blossom)’ 콘셉트를 적용했다. 단지 중심부 타워의 최상층에는 꽃의 화관을 본뜬 디자인을 적용하고, 주변 건물 외벽에는 꽃잎이 겹쳐진 형태를 반영할 계획이다. 단지 외곽에는 건물 사이를 연결하는 구조와 계단식 테라스를 도입해 개방감을 높인다는 구상이다.

대우건설 관계자는 “JERDE와의 협업을 통해 차별화된 건축 디자인을 적용하고, 지역을 대표하는 주거단지로 조성할 계획”이라고 말했다.

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