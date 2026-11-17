김민석 더불어민주당 대표가 인공지능(AI)을 이용한 시험 부정행위를 100% 적발할 수 있느냐는 질문에 “저는 못 할 것 같다”고 답한 최교진 교육부 장관을 향해 답변을 정정했어야 한다고 지적했다.

김 대표는 17일 당 유튜브 방송에서 최 장관의 발언에 대해 “우려를 자아내는 그러한 장면이었다”며 “빨리 (답변을) 정정했어야 했다는 생각이 든다”고 말했다.

김민석 더불어민주당 대표(왼쪽), 최교진 교육부 장관. 연합뉴스

앞서 최 장관은 전날 국회 교육위원회 전체회의에서 AI를 이용한 부정행위를 100% 적발할 자신이 있느냐는 질문에 “제 나이가 있어서 그런지 저는 못 할 것 같다”고 답했다.

이에 김 대표는 “질문의 취지를 오해하고 본인이 감독관이면 할 수 있겠냐는 질문에 답을 한 것 같다”고 말했다. 그러면서 “지금은 할 수 있는 최대한의 조치를 다 하고 매우 단호하고 책임 있는 모습을 보여서 우려를 없애는 것이 필요한 시점”이라고 강조했다.

김 대표는 오는 19일 대학수학능력시험(수능)을 앞두고 AI 부정행위에 대한 처벌 강화 방침도 밝혔다. 그는 “적발 시 (응시 자격을) 최대 10년간 제한하는 (내용의) 입법화를 준비하겠다”고 말했다.

이어 “현재 부정행위가 적발되면 국가시험은 5년의 (응시) 제한이 있고, 수능의 경우 다음 시험을 보는 것을 제한한다”며 “모든 시험에 최대 10년을 제한하면 사실상 영구적인 기회 박탈이 된다”고 설명했다.

김 대표는 응시 자격 제한을 강화하는 취지에 대해 “혹여라도 부정행위를 생각했을 경우 마음을 확실하게 접게 만들면 좋겠다고 생각했다”고 밝혔다. 다만 수험생 전체를 잠재적 범죄 집단으로 보거나 과도한 압박감을 주는 것도 부담스럽다고 덧붙였다.

지난 11일 서울 용산구 서울특별시교육청에서 열린 수능 스마트안경 전담 본부요원 연수 중 스마트안경이 문제지 위에 놓여있다. 연합뉴스

그는 수험생과 학부모를 향해서는 “실제로 이런 경우(부정행위)는 아주 드문 케이스에 해당한다”며 “공정성 훼손을 막기 위한 일을 최대한 하겠다. 걱정하지 말고 시험 준비를 잘하기를 바란다”고 당부했다.

한병도 민주당 원내대표도 이날 원내대책회의에서 AI를 악용한 부정행위에 대응하기 위해 탐지 기술 개발과 시험 관리 기준 정비, 제재 강화 등을 포함한 범정부 종합대책을 마련하겠다고 밝혔다. 부정행위가 사후에 확인되더라도 합격 취소와 응시 자격 제한, 수사 의뢰 등으로 대응하겠다는 방침이다.

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