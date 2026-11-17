국내 저가 커피 브랜드 메가MGC커피의 고객 정보 일부가 외부 해킹 공격으로 유출된 사실이 밝혀졌다.

메가MGC커피. 연합뉴스

메가MGC커피는 “당사 고객센터 시스템을 운영하는 위탁업체가 외부 해킹 공격을 받았다”며 “고객센터와 통화한 고객 일부의 휴대전화번호가 유출된 사실이 확인됐다”고 17일 밝혔다.

이어 “고객센터에 접수를 남긴 고객의 정보도 유출됐을 가능성이 있다”고 덧붙였다.

앞서 공격은 지난 12일 오전 2시18분쯤부터 오전 3시50분쯤 사이에 이뤄졌다. 외부 공격자가 위탁업체인 메타엠의 서버로 고객센터 시스템의 관리 기능에 접근, 고객 휴대전화번호 30건이 유출됐다.

메가MGC커피는 “15일 해당 (유출) 사실을 통보받았다”며 “고객센터와 통화한 고객의 이름과 통화 내용 등 다른 정보는 포함되지 않았다”고 설명했다.

이어 “고객센터 통화 기록의 전화번호, 대표 홈페이지 창업 문의 시에 남긴 휴대전화번호와 이메일 등은 유출 가능성이 있다”고 덧붙였다.

유출 사실을 확인한 메가MGC커피는 공격 경로 차단과 함께 한국인터넷진흥원과 개인정보보호위원회에 피해를 신고했다.

이와 함께 고객센터 전화 시스템 관리 기능 접근 통제를 강화하고, 데이터베이스 접속 제한 조치 등도 진행했다.

회사 관계자는 “메가MGC커피나 고객센터를 사칭하는 전화·문자에 주의해달라”며 “전화나 문자로 당사는 결제정보와 인증번호를 요청하지 않는다”고 말했다.

이어 “고객의 소중한 개인정보를 안전하게 지켜드리지 못한 점 깊이 사과드린다”며 “개인정보 보호 체계를 전면 점검하고 재발 방지에도 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.

메가MGC커피는 유출이 확인됐거나 유출 가능성이 있는 고객을 대상으로 18일까지 문자메시지 등을 통해 개별 안내할 예정이다.

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