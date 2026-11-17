인천 강화군이 관광·보건·행정 분야의 군정 경쟁력을 대외적으로 인정받고 있다. 올 한 해 각종 외부 평가와 시상식에서 잇따라 좋은 성과를 거뒀다.

17일 강화군에 따르면 지난 7월 대한민국 국제관광박람회(KITS)에서 기초자치단체 콘텐츠 부문 최우수상을 차지했다. 강화천문과학관, 화개정원, 강화평화전망대 등 대표 명소와 체류형 프로그램을 선보여 지난해 우수상에 이어 2년 연속 영예를 안았다.

이외 2월 ‘2026 K-브랜드 어워즈’ 역사문화관광 도시 부문 선정, 10월 화개정원 제1회 대한민국 정원대상 은상, 11월 폐교 활용 우수사례 경진대회 행정안전부 장관상 등이 대표적이다. 천문과학관은 교육부·행안부가 올해 처음 공동 개최한 대회에서 전국 62건 가운데 우수사례 7건에 이름을 올렸다.

보건과 관련해 △3월 인천 지역 국가암관리사업 우수기관 대상 △9월 치매관리 우수기관 보건복지부장관 표창 △10월 보건소 설립 80주년 복지부장관 기관 표창 등의 결실을 맺었다. 치매관리 분야에서는 복지부 평가 인천 군·구 1위, 강화군보건소의 경우 기관 표창을 인천에서 유일하게 받았다.

군민과의 소통을 표방하는 행정에선 지난해 고향사랑기부 모금액 인천시 군·구 1위를 거머쥐었다. 박용철 강화군수는 “현장에서 땀 흘린 공직자들과 곁에서 힘을 보탠 군민이 함께 만든 성과물”이라며 “여기에 안주하지 않고 군민들이 일상 속 변화를 체감할 수 있도록 쉼 없이 뛰겠다”고 말했다.

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