새만금 국제공항 건설사업의 향방을 가를 기본계획 취소소송 항소심 판결이 18일 오후 2시 서울고등법원에서 내려진다. 지난해 9월 1심 재판부가 조류 충돌 위험과 환경 영향 등에 대한 검토가 부실했다며 국토교통부의 기본계획을 취소하라고 판결한 가운데, 항소심이 이를 뒤집을지 주목된다.

새만금신공항 백지화공동행동이 지난 15일 수라갯벌 탐조 활동에서 목격한 수달과 큰기러기. 새만금신공항 백지화공동행동 제공

이번 소송은 새만금신공항백지화공동행동 소속 시민들이 2022년 9월 국토부를 상대로 제기했다. 국토부가 2022년 6월 새만금 국제공항 개발사업 기본계획을 고시하자 공항 예정지인 군산시 옥서면 수라갯벌의 생태적 가치와 항공기 안전성, 사업 타당성 등을 문제 삼은 것이다. 1심 재판부는 지난해 9월 원고 승소 판결을 내리며 기본계획을 취소했다. 국토부는 판결에 불복해 항소했고, 전북도도 보조참가인으로 소송에 참여해 사업의 필요성과 안전 대책 등을 소명해 왔다.

◆항소심서도 ‘조류 충돌 위험성’ 등 4가지 쟁점

항소심에서는 크게 네 가지 쟁점을 놓고 양측이 맞서 왔다.

첫째는 항공기와 조류의 충돌 위험성이다. 1심 재판부는 국토부가 공항 입지를 선정하면서 조류 충돌 위험을 다른 후보지와 충분히 비교·검토하지 않았고, 위험도를 지나치게 낮게 평가했다고 판단했다. 판결문에 제시된 새만금 공항 예정지의 연간 예상 조류 충돌 횟수는 반경 13㎞ 기준 45.9293회로, 군산공항(0.0484회)이나 무안국제공항(0.0722회)보다 크게 높았다. 비용 대비 편익(B/C)도 0.479에 그쳐 경제성이 낮은 사업인 만큼, 공항 건설로 얻을 공익이 환경 훼손 등으로 침해되는 공익보다 확실히 커야 하지만 이를 입증하지 못했다고 봤다.

둘째는 수라갯벌과 인근 생태계에 미치는 영향이다. 공항 예정지인 수라갯벌은 멸종위기종과 천연기념물 등 법정보호종이 서식하는 생태 공간으로, 세계자연유산인 서천갯벌과도 연결된 철새 이동 경로의 주요 거점이다. 1심 재판부는 국토부가 공항 건설에 따른 생태계 영향을 충분히 평가하지 않았으며, 조류 충돌 위험을 낮추고 서천갯벌에 미칠 악영향을 해소할 실효성 있는 방안도 제시하지 못했다고 판단했다.

새만금 신공항 취소 항소심 판결 선고를 앞두고 매일 아침 수라갯벌에 시민들과 모여 기도를 올리고 있는 새만금신공항 백지화공동행동은 지난 15일 탐조 활동 도중 수달과 큰기러기(멸종위기 야생생물 2급)와 국내에서 보기 드문 흰이마기러기(멸종위기 2급) 등 다양한 야생 조류 무리를 함께 관찰했다며 현장 사진과 영상 등을 외부에 알리며 관심을 유도하고 있다.

새만금 국제공항(원안)과 기존 군산공항 위치도.

셋째는 국토부가 항소심에서 내놓은 조류 충돌 방지 대책과 대체 서식지 조성의 실효성이다. 국토부는 조류 퇴치 시설과 관리 활동, 대체 서식지 조성 등을 통해 위험을 충분히 줄일 수 있고, 1심의 위험도 산정 방식에도 문제가 있다는 입장이다. 반면, 원고 측은 조류의 서식 환경과 이동 경로를 고려하면 대체 서식지 조성만으로 수라갯벌의 생태적 가치를 대체하거나 충돌 위험을 실질적으로 낮추기 어렵다고 맞서고 있다.

넷째는 군산공항과의 공역 중첩 문제다. 원고 측은 새만금 국제공항과 군산공항의 공역이 약 90.8% 겹치고 두 공항 간 거리도 1.35㎞에 불과해 독립적인 민간 국제공항으로 운영하는 데 한계가 있다고 주장한다. 이에 따라 항공기 운항과 관제의 실효성에도 의문을 제기하며 변론 재개를 신청했다. 국토부는 변론 종결 이후 새롭게 제기된 주장인 만큼 재판부가 다시 심리할 사안은 아니라는 태도다.

◆원고 패소 시 추진 동력 상실…현대차 투자도 부담

항소심에서 국토부가 패소하면 1심의 기본계획 취소 판결이 유지된다. 국토부가 대법원에 상고할 수 있지만, 항소심에서도 조류 충돌 위험과 생태계 영향에 대한 평가가 부실했다는 판단이 이어지면 사업 추진 동력은 더욱 약해질 수밖에 없다. 판결이 최종 확정되면 기존 기본계획을 토대로 사업을 추진하기 어려워지고, 계획을 다시 수립하거나 입지와 사업 규모 등을 재검토해야 할 가능성도 있다. 환경영향평가 등 후속 행정절차도 차질을 빚으면서 사업 장기 표류가 불가피할 수 있다.

새만금신공항 백지화공동행동과 새만금신공항 기본계획 취소소송 국민소송인단이 지난달 6일 오전 서울고등법원 앞에서 기자회견을 열고 있다. 새만금신공항 백지화공동행동 제공

반대로 국토부의 항소가 받아들여져 1심 판결이 뒤집히면 기본계획 취소 처분의 효력이 사라지고 사업 추진을 위한 법적 장애물이 상당 부분 해소된다. 전북도는 환경영향평가 등 남은 절차를 진행해 사업에 속도를 낼 것으로 보인다. 이 경우 환경 관련 후속 절차와 공사 발주 등 행정절차를 마쳐야 하며, 원고 측이 대법원에 상고할 가능성도 남아 있다.

이번 판결은 공항 하나의 건설 여부를 넘어 새만금 개발사업 전반에도 파장을 미칠 전망이다. 전북도는 새만금 국제공항을 기업 유치와 투자 활성화를 뒷받침할 핵심 기반 시설로 보고 있다. 특히 현대차그룹의 대규모 투자 계획 등 새만금 개발사업이 속도를 내는 상황에서 공항 건설에 제동이 걸리면 투자 여건과 사업 추진 일정에도 부담이 될 수 있다. 환경·시민단체는 공항 건설의 필요성만으로 생태계 훼손과 항공 안전 문제를 외면해서는 안 된다는 주장이다.

결국, 이번 항소심은 새만금 개발을 위한 공항의 공익적 필요성과 항공 안전·생태계 보전이라는 공익 사이의 균형을 어떻게 판단하느냐가 핵심이 될 것으로 보인다. 1심 판단을 유지할지, 국토부가 항소심에서 제시한 보완책을 인정할지에 따라 새만금 국제공항은 물론 이 지역 개발 전략에도 중대한 분기점이 될 전망이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지