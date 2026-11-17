전남광주통합특별시가 나주 혁신산업단지 입주 기업의 대규모 해외 공적개발원조(ODA) 사업 수주를 발판 삼아 지역 드론산업의 글로벌 시장 진출을 본격화한다.

17일 전남광주시에 따르면 나주 혁신산업단지 소재 드론·정보통신기술(ICT) 전문기업 ㈜포드림이 한국교통안전공단과 함께 추진하는 ‘가나 드론 전문인력 양성·한-가나 자격 상호인정 체계 구축사업’의 수행기관으로 최종 선정됐다.

전남광주 고흥군에 위치한 고흥드론센터 전경. 전남광주시 제공

총사업비 약 70억원이 투입되는 이번 사업은 2027년부터 2031년까지 5년간 진행되며, 가나 현지 드론 전문인력 양성과 자격시험·평가체계 구축을 통해 현지 드론산업 발전 기반을 마련하는 데 초점을 맞춘다.

앞서 한국교통안전공단이 가나 민간항공청과 협약을 맺고 역량개발 아카데미를 운영하며 자격·안전관리체계 전수를 이어온 데 이어, 이번 장기 ODA 본사업에 지역 기업이 수행기관으로 참여하면서 국내 드론 기술과 운영 노하우의 해외 확산이 한층 속도를 낼 전망이다.

통합특별시는 이번 수주가 지역 기업의 기술 경쟁력을 국제 무대에 입증하고 향후 해외 판로를 넓히는 전환점이 될 것으로 보고 있다.

아울러 고흥을 중심으로 구축된 드론 시험·평가·실증 인프라와 나주 등 지역 기업의 산업 역량을 결합해 드론·미래항공산업 육성에 박차를 가하고 있다.

앞으로 한국국제협력단(KOICA) 등 유관기관과 협력해 드론·미래항공 분야 신규 사업을 지속 발굴하고, 국가 공모사업에 적극 대응해 지역 기업의 성장 기반을 강화할 계획이다.

우삼식 전남광주시 우주신산업과장은 “지역 드론산업의 경쟁력을 높이려면 시험·실증 기반 확충과 기업 역량 강화가 함께 이뤄져야 한다”며 “고흥의 실증 인프라와 지역 기업의 기술 역량을 연계해 미래항공산업의 성장 토대를 확충하겠다”고 말했다.

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