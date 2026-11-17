한국프로축구연맹(총재 권오갑)이 K리그 추춘제 전환에 대비해 영국 프로축구 경기장의 동절기 운영 사례를 살피고 겨울철 잔디 관리 대책 마련에 나섰다.

한국프로축구연맹은 지난 9일부터 14일까지 4박 6일간 영국 버밍엄과 런던을 방문해 프로축구 경기장 4곳을 시찰하고 잔디 관리 전문 업체들과 기술 협의를 진행했다고 17일 밝혔다.

울버햄튼 몰리뉴 스타디움 방문(난방시스템, 채광기 활용 벤치마킹). 한국프로축구연맹 제공

이번 출장은 추춘제 전환을 검토하는 과정에서 겨울철 경기장 운영에 필요한 시설과 관리 체계를 미리 점검하기 위해 마련됐다. 저온과 일조량 부족 등 국내 겨울철 환경에서 발생할 수 있는 잔디 생육 저하에 대응하고, 경기장별 여건에 맞는 개선 방안을 찾는 데 초점을 맞췄다.

출장단은 연맹 관계자 4명과 K리그 기술위원회 시설개선그룹(FDG) 3명, 잔디학회 관계자 1명, 대전 구단 담당자 2명 등 10명으로 구성됐다. 이들은 잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 소속 아스널·토트넘·첼시와 잉글랜드 챔피언십 소속 울버햄튼의 홈구장을 찾아 경기장 시설과 잔디 관리 실태를 확인했다.

현장에서는 히팅시스템 관련 리그 규정과 동절기 시설 운영 방식, 잔디 관리 인력의 역할 등을 중점적으로 살폈다. 잔디 손상을 줄이기 위해 소형 장비를 활용하는 작업 방식도 확인했다.

최신 기술과 장비를 국내에 도입할 가능성도 타진했다. 출장단은 LED 생육 조명(채광기)과 환경 모니터링 장비, 에어돔 등 잔디 관리 전문 업체들과 만나 장비별 기능과 실제 활용 사례를 공유했다. 영국 그라운드 관리협회(GMA)가 주관하는 잔디·조경 산업 전시회 ‘SALTEX 2026’에도 참석해 최신 관리 장비와 기술 동향을 살펴보고 이상기후에 대응하는 잔디 생육 관리 방안을 논의했다.

아스날 에미레이츠 스타디움 방문(스티치형 하이브리드 잔디 벤치마킹). 한국프로축구연맹 제공

한국프로축구연맹은 해외 사례를 국내에 일괄 적용하기보다 경기장별 기후와 시설, 관리 인력 등을 종합적으로 고려해 단계적인 개선에 나설 방침이다. 단기적으로는 피치 커버와 LED 채광기 도입을 검토하고, 중장기적으로는 에어돔과 히팅·배수 시스템, 하이브리드 잔디의 적용 가능성을 살펴볼 계획이다.

국내 실증도 추진한다. 12월 서울에서 열리는 K리그 지방자치단체 대상 교육 과정에서 LED 채광기 등 최신 장비의 시연을 진행할 예정이다. 에어돔 역시 내년 초 잔디 생육 촉진과 녹색도 회복(그린업) 효과 등을 확인하기 위해 전문 업체와 실증 일정을 협의하고 있다.

한국프로축구연맹 관계자는 “추춘제 전환에 대비한 경기장 관리는 단기간의 시설 투자만으로 해결할 수 있는 문제가 아닌 만큼 지속적인 기술 축적과 현장 관리 역량 강화가 중요하다”며 “구단별 전문 교육과 기술 지원을 확대하고 정기적인 피치 품질 평가를 통해 K리그 경기장의 잔디 관리 역량을 높여 나가겠다”고 말했다.

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