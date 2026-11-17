전남광주 장성군 삼계면의 한 종오리 사육 농가에서 조류인플루엔자(AI)가 발생해 방역당국이 긴급 살처분과 이동 통제 등 차단 방역에 나섰다.

17일 장성군에 따르면 전날 삼계면 소재 종오리 농가 관리자가 사육동 1동에서 오리들이 사료를 먹지 않고 6마리 이상 폐사한 것을 발견해 군 농업축산과에 신고했다.

전남광주 장성군이 조류독감 확산 차단에 행정력을 집중하기로 했다. 17일 회의를 주재 중인 감한종 군수. 장성군 제공

군 담당 공무원이 현장을 확인한 뒤 시료를 채취해 동물위생시험소 등에 정밀검사를 의뢰한 결과, 이날 오전 9시 조류인플루엔자 발생이 최종 확인됐다. 군은 전남광주통합특별시 동물방역과와 전남동물위생시험소 북부지소, 장성축협, 관내 가금농가에 발생 상황을 즉시 전파했다.

장성군은 추가 확산을 막기 위해 확진 농가의 가금류를 즉시 살처분하고, 오는 23일까지 삼계면 농가 일원에 이동통제초소를 운영한다. 발생 농장 인근 500m~3㎞ 이내는 방역보호지역으로 지정해 구역 내 가금류 농장을 대상으로 전수 정밀검사를 실시한다. 반경 10㎞까지는 방역예찰지역으로 설정해 별도 해제 시까지 해당 구역 내 농가 8곳의 출입을 엄격히 제한한다.

군은 방역대책회의를 소집해 세부 대응 방안을 점검하는 한편, 종합상황반·이동통제반·살처분반·교육홍보반·소독지원사후관리반·인력장비보급반 등 6개 반으로 구성된 ‘조류인플루엔자 방역대책본부’를 본격 가동했다.

김한종 장성군수는 “방역대책본부를 중심으로 방역 지침을 철저히 이행해 추가 농가 피해를 차단하겠다”며 “인근 가금류 농가에서도 군의 방역 안내에 적극 협조해 달라”고 당부했다.

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