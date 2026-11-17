[남정훈 기자] V리그 통산 최다승(314승)을 기록 중인 OK저축은행의 신영철 감독이 스스로 지휘봉을 내려놓는다.

신영철 감독은 지난 주말 구단에 감독직 사의의 뜻을 밝혔다. 스스로 지휘봉을 내려놓은 건 건강상의 이유다.

신영철 감독은 지난 12일 현대캐피탈과의 부산 홈경기를 앞두고 몸살과 장염 증세로 인해 자리를 비웠다. 경기 전 인터뷰까지 마쳤지만, 몸 상태가 좋지 않아 경기 지휘를 하기는 무리라고 보고 병원으로 이동했다. 해당 경기는 김재헌 수석코치가 지휘했다.

병원 진단 결과, 과도한 스트레스로 인해 휴식이 필요하다는 소견을 받았다. 고민 끝에 신영철 감독은 지난 주말 구단 측에 감독직을 스스로 내려놓겠다는 뜻을 밝혔다.

사의를 밝히긴 했지만, 신영철 감독은 17일 한국전력전 준비에는 나섰다. 16일 수원체육관에서 진행된 코트 적응 훈련을 위해 체육관에 출근했지만, 감독직을 수행할 몸 상태가 아닌 것을 다시 한 번 체감하고 구단 관계자들에게도 사의의 뜻을 밝혔다. OK저축은행 관계자는 “감독님께서 지금 몸 상태로는 좋은 표정으로 선수들을 가르치고 지휘하기는 무리라는 의견을 밝혔다. 감독님의 뜻을 수용했다”고 전했다.

V리그 통산 최다승이자 현역 최고령 사령탑인 신영철 감독은 ‘봄 배구 전도사’라는 별명이 있을 정도로, 팀 성적을 끌어올리는 데는 일가견이 있는 지도자다. 대한항공 감독(2009~2013) 시절엔 삼성화재-현대캐피탈의 ‘양강’ 체제였던 V리그 남자부의 판도를 깨고 대한항공의 첫 정규리그 우승을 일궈냈다.

이후 만년 약체였던 한국전력의 사령탑(2013~2017)을 맡아 사상 첫 봄 배구 진출을 이끌어내기도 했다. 2018년부터 2024년까지 우리카드 사령탑을 맡아 구단 역사상 첫 정규리그 우승(2019~2020), 첫 챔피언 결정전 진출(2020~2021)을 지휘하기도 했다. 우리카드 사령탑을 그만둔 이후 1년 간 야인으로 있던 신영철 감독은 2025~2026시즌을 앞두고 OK저축은행 사령탑에 오르며 현장에 복귀했으나 두 번째 시즌 초반에 건강상의 문제로 물러나게 됐다.

당장 17일 열리는 한국전력전부터는 김재헌 수석코치가 감독대행을 맡아 팀을 이끈다. 김재헌 수석코치는 한국 배구 최초의 전력분석관으로 오랜 기간 삼성화재에서 전력분석을 맡았고, 우리카드 전력분석관을 거쳐 2019년부터 2025년까지 우리카드의 수석코치를 맡았다. 신영철 감독이 OK저축은행 감독으로 부임할 때 팀을 옮겨 수석코치로 선수들을 지도했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지