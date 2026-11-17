전남광주 완도군이 11월 마지막 주 ‘문화가 있는 날’을 맞아 지역을 대표하는 역사 인물인 장보고의 일대기와 도전 정신을 조명하는 무대를 선보인다.

17일 완도군에 따르면 군은 오는 26일 오후 7시 완도문화예술의전당에서 뮤지컬 ‘해상왕 장보고’를 공연한다. 이번 공연은 2028년 청해진 설치 1200주년을 앞두고 장보고의 역사적 업적과 진취적 기상을 음악과 연기, 무대 연출로 재현해 군민과 공유하기 위해 마련됐다.

뮤지컬 ‘해상왕 장보고’ 포스터. 완도군 제공

관람권은 티켓링크 누리집을 통해 예매할 수 있다. 관람료는 완도군민 7000원이며, 문화누리카드 및 청년문화예술패스 이용자는 3500원에 관람 가능하다.

군은 12월에도 가족 단위 관람객을 위한 뮤지컬 ‘백설공주’를 선보일 계획이다. 이와 함께 군 누리집 배너와 카드뉴스 내 QR코드로 신청할 수 있는 문자 안내 서비스를 운영해 완도문화예술의전당의 주요 공연 일정과 예매 정보를 안내하고 있다.

김현란 완도군 문화예술과장은 “뮤지컬을 비롯한 다채로운 기획 공연을 지속적으로 마련해 군민이 일상 속에서 문화예술을 가까이 누릴 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

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