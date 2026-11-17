제주공항을 통해 대량의 필로폰을 국내로 밀반입하고 유통한 대규모 마약 범죄조직이 경찰에 덜미를 잡혔다.

제주경찰청 마약범죄수사대는 마약류 관리에 관한 법률 위반 등 혐의로 밀수책과 공급책, 판매책, 투약자 등 총 39명을 검거하고, 이 중 28명을 구속했다고 17일 밝혔다. 또한 해외에서 범행을 주도한 총책 등 5명에 대해서는 인터폴 적색수배(검거·송환)와 청색 수배(소재 파악)를 내렸다.

압수한 필로폰. 제주경찰청 제공

경찰에 따르면 이들은 지난해 10월24일 여행용 캐리어 안에 차(茶) 봉지로 위장한 필로폰 1091g을 숨겨 제주공항을 통해 입국하려던 외국인 피의자를 검거한 계기로 덜미가 잡혔다.

이후 제주경찰청 마약범죄수사대가 1년간 집중 수사를 벌인 결과, 제주를 경유해 국내로 필로폰을 밀반입하고 유통한 조직원 전원을 추적해 일망타진했다. 이 과정에서 캐리어에 숨겨 반입된 필로폰 1091g과 국내 판매책 검거 과정에서 압수한 50g 등 총 1141g(시가 7억9000만원 상당, 약 4만명 동시 투약분)을 압수했다. 아울러 이 조직이 추가로 유통한 필로폰 3416g의 범행 사실도 함께 확인했다.

이번 수사로 압수되거나 유통된 필로폰은 총 4597g에 달하며, 이는 약 15만3000명이 동시에 투약할 수 있는 양으로 시가로는 약 32억원 상당에 이른다.

수사 결과 이들은 총책의 지시 아래 해외에서 필로폰을 구입·밀수하는 운반책부터 공급책, 판매책, 투약자로 이어지는 치밀한 점조직 형태로 범행을 저질렀다. 특히 윗선의 신원을 알 수 없도록 SNS(사회관계망서비스)를 통해 지시를 내리고 아르바이트 형식으로 운반책을 모집하는 등 수사망을 교란해 왔다.

이에 경찰은 서울, 경기, 충남·북, 울산 등 전국 각지를 돌며 1년간 장기 잠복과 탐문 수사를 벌인 끝에 조직원들을 차례로 검거했다.

제주경찰청 관계자는 “제주공항을 통한 마약류 밀반입 시도를 원천 차단하기 위해 수사력을 집중했다”며 “해외에 체류 중인 총책 등에 대해서도 국제공조 수사를 적극 전개해 끝까지 검거하고, 도내 마약류 범죄 근절을 위해 총력 대응 체제를 이어갈 방침”이라고 밝혔다.

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